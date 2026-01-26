동서대-KMI, 해양수산 분야 학·연 협력 강화
동서대학교와 한국해양수산개발원(KMI)이 해양수산 분야 인재 양성과 연구 협력 강화를 위해 손을 맞잡았다.
한국해양수산개발원은 26일 동서대 뉴밀레니엄관에서 학·연 협력 활성화와 해양수산 분야 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 글로벌 공급망 변화와 인공지능(AI) 기반 디지털 전환 등 해양수산 분야를 둘러싼 환경 변화에 대응해 대학과 연구 기관이 교육·연구 자원과 인적 역량을 공유하는 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 해양수산·해운항만·국제물류·수산식품 분야 국책사업 발굴과 공동 과제 수행을 비롯해 정책 자문을 통한 연구역량 강화에 협력한다. 또 관련 분야 학생을 대상으로 한 현장실습과 인턴십, 취업 연계 지원, 전문가 교육과 특강 참여 등 인재 양성 프로그램도 함께 추진할 계획이다.
양 기관은 앞으로 실무 협의를 통해 협력 분야별 추진 과제를 구체화하고, 산학 교류 성과가 실질적인 교육·연구 성과로 이어질 수 있도록 협력 체계를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.
