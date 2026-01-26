‘내손에 남양주’ 가입자 30만 돌파…시정 소통 창구 역할
경기 남양주시의 시민 대상 시정정보 문자서비스 ‘내손에 남양주’가 누적 가입자 30만명을 넘어서며 대표적인 시민 소통 플랫폼으로 자리 잡았다.
남양주시는 ‘내손에 남양주’ 서비스의 누적 가입자가 30만명을 돌파했다고 26일 밝혔다. 이 서비스는 주요 시정 정책과 행사, 생활 밀착형 정보를 문자메시지로 제공하는 방식으로 운영되며, 별도의 애플리케이션 설치나 로그인 없이 간편하게 이용할 수 있어 접근성이 높다는 평가를 받고 있다.
문자 발송 내용은 시민 선호도가 높은 문화·공연·체육 정보와 복지제도, 각종 지원사업, 생활·건강·보건 소식 등 실생활과 밀접한 분야를 중심으로 구성돼 있으며, 매주 정기적으로 제공된다. 시는 이를 통해 시민들이 필요한 정보를 신속하게 접하고 일상에서 바로 활용할 수 있도록 하고 있다.
최근 실시한 이용자 만족도 조사에서는 전체 응답자의 94%가 서비스에 대해 긍정적으로 평가했으며, 가입자의 74%는 ‘내손에 남양주’를 통해 실제 시정에 참여한 경험이 있다고 응답했다. 시는 이러한 결과를 바탕으로 해당 서비스가 단순한 알림을 넘어 시민 참여를 유도하는 실질적인 소통 창구 역할을 하고 있다고 설명했다.
가입은 남양주시 누리집과 읍면동 행정복지센터를 통해 가능하며, 최근에는 QR코드를 활용한 간편 가입 방식도 도입돼 시민들의 이용 편의성이 더욱 향상됐다.
남양주시는 이번 30만명 돌파를 계기로 문자 콘텐츠의 구성과 전달 방식을 다각화하고, 시기별 정책 수요에 맞춘 맞춤형 시정·생활 정보를 제공하는 등 서비스 운영의 내실화를 추진할 계획이다.
원경희 시 홍보담당관은 “30만 명의 시민이 ‘내손에 남양주’를 통해 시정 소식에 관심을 가져주신 데 감사드린다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 실질적인 정보 제공을 위해 서비스 품질을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
