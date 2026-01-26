돌봄부터 평생학습까지…포천 ‘두런두런’ 본격 운영
경기 포천시는 교육과 돌봄, 문화와 학습을 한 공간에 담은 교육문화복합공간 ‘두런두런’을 본격 운영한다고 26일 밝혔다.
포천교육문화복합공간 두런두런은 아이부터 어른까지 전 세대를 아우르는 포천시만의 통합형 교육·돌봄 공간으로, 직장인 학부모와 학생들의 생활 패턴을 고려해 평일 오전 9시부터 오후 10시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 오후 9시까지 연중무휴로 운영된다.
1층에는 시민 누구나 이용할 수 있는 ‘두런두런 라운지’가 마련돼 독서와 휴식, 소통의 공간으로 활용되고 있으며, 같은 층의 ‘포천애봄 365 소흘’에서는 초등학생을 대상으로 한 방과 후 돌봄과 학습 프로그램과 함께 긴급 돌봄 체계가 운영되고 있다. 특히 오는 2월부터는 평일 저녁 8시까지 ‘아픈아이 병원 동행 서비스’가 도입돼 맞벌이 가정의 돌봄 공백을 보완할 예정이다.
2층은 영유아와 청소년을 위한 놀이와 학습 공간으로 구성됐다. 인공지능(AI) 교구와 디지털 학습 도구를 활용한 ‘맘대로 A+놀이터’에서는 놀이 중심의 체험 활동과 장난감 대여 서비스가 제공되며, ‘EBS 자기주도학습센터’는 EBS 교육 콘텐츠를 기반으로 청소년들의 자기주도학습과 진로 탐색을 지원한다.
3층에는 성인 학습과 아동 급식을 아우르는 공간이 조성됐다. ‘소흘 평생학습관’에서는 자격 취득 과정부터 인문·교양 강좌까지 다양한 평생학습 프로그램과 학습동아리 활동이 운영되며, 2월부터 문을 여는 ‘포천애봄 어린이식당’은 초등학생에게 건강한 급식과 간식을 제공한다. 방학 기간에는 점심과 저녁 식사까지 지원해 맞벌이 가구의 부담을 덜어줄 계획이다.
두런두런의 가장 큰 특징은 학부모와 자녀가 같은 시간, 같은 공간에서 각자의 활동을 할 수 있다는 점이다. 아이가 돌봄이나 놀이, 학습 프로그램에 참여하는 동안 학부모는 평생학습 강좌를 듣거나 여가 시간을 보낼 수 있어 아이의 성장과 부모의 자기계발이 동시에 이뤄지는 구조를 갖췄다.
시 관계자는 “두런두런은 시민이 함께 배우고 소통하며 일상의 활력을 찾는 공간”이라며 “포천시민의 삶 속에 자연스럽게 스며드는 따뜻한 교육·문화 거점이 될 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사