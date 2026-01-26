시사 전체기사

1월 26일 월요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 건조경보가 발효중입니다.

대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 서울·경기·전남·경남 지방은 구름이 많으며, 강원 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -1도, 춘천 -1도, 강릉 3도, 청주 0도, 대전 1도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 5도, 부산 8도, 제주 5도 입니다.

제주 지방은 밤사이 비가 내리겠으며, 전남 지방은 새벽부터 눈이 시작되겠습니다.

내일 아침기온은 서울 -8.0도, 인천 -8.0도, 수원 -8.0도, 춘천 -11.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -6.0도, 대전 -6.0도, 전주 -3.0도, 광주 -2.0도, 대구 -4.0도, 부산 -1.0도, 제주 4.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

