오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 26일)
1월 26일 월요일, 오후 날씨입니다.
이 시간 현재 일부 지방에 건조경보가 발효중입니다.
대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 서울·경기·전남·경남 지방은 구름이 많으며, 강원 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다.
현재 기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -1도, 춘천 -1도, 강릉 3도, 청주 0도, 대전 1도, 전주 2도, 광주 3도, 대구 5도, 부산 8도, 제주 5도 입니다.
제주 지방은 밤사이 비가 내리겠으며, 전남 지방은 새벽부터 눈이 시작되겠습니다.
내일 아침기온은 서울 -8.0도, 인천 -8.0도, 수원 -8.0도, 춘천 -11.0도, 강릉 -6.0도, 청주 -6.0도, 대전 -6.0도, 전주 -3.0도, 광주 -2.0도, 대구 -4.0도, 부산 -1.0도, 제주 4.0도로 예상됩니다.
이상 날씨였습니다.
