경북 국회의원들 “TK 통합은 속도감 있게…북부지역 소외는 없게”
26일 국회 의원회관에서 ‘국민의힘·경북도 대구·경북 통합 간담회’ 개최
대구·경북 행정통합 논의가 급물살을 타는 가운데 경북지역 국회의원들이 큰틀에서 통합에 찬성하며 선제적으로 추진하자는 데 의견을 모았다.
26일 경북도 등에 따르면 이날 오후 국회 의원회관에서 ‘국민의힘·경북도 대구경북 통합 간담회’가 열렸다.
간담회에는 이철우 경북도지사를 비롯해 경북지역 국회의원 13명과 비례대표인 이달희 의원, 이소희 의원이 참석했다.
이 자리에서 경북도는 통합 재추진 이유 및 방향, 기대효과와 대구시 및 정치권과 함께 마련한 통합 특별법안을 설명하고 관심과 지원을 요청했다. 또 특별법 제정 등 행정 통합을 위한 후속 절차를 신속히 진행하는 데 협조를 구했다.
이날 경북 북부지역 의원 일부를 제외하고 대부분 통합의 큰 틀에 동의하는 쪽으로 의견이 모인 것으로 전해졌다.
일부 의원이 북부지역 소외 우려 등을 제기했지만 나머지 의원들이 그러한 의견에 동의하면서도 균형 발전 측면에서 통합하자는 취지를 살려야 한다고 밝혔고, 더 빨리 선제적으로 통합에 나서야 한다는 분위기가 주를 이룬 것으로 전해졌다.
통합에 대한 경북도의회 의결 절차가 아직 남아 있어 관련 법안 발의 등 입법 절차는 추후 논의될 예정이다.
이철우 경북도지사는 “경북은 2019년부터 전국에서 가장 먼저, 가장 적극적으로 통합 논의를 시작해왔다. 정부가 광역 통합시 행정·재정·제도적 지원을 책임지겠다고한 만큼 지금이 통합의 적기”라면서 “경북의 특별법안은 충남·대전, 광주·전남이 상당수 참고할 정도로 이미 준비돼 있다. 국회에서 대구경북통합에 대해 많은 관심을 갖고 적극적으로 지원해 주길 당부드린다”고 말했다.
구자근 국민의힘 경북도당 위원장은 “행정통합은 대구경북의 미래에 관한 중요한 사항이며 성장동력 약화, 수도권 집중 등으로 통합은 이미 시대적 흐름”이라며 “시도민의 삶에 큰 변화를 불러오는 만큼 타이밍과 속도가 중요하므로 꼼꼼하게 점검하고 지역의 목소리를 대변하겠다”고 말했다.
국민의힘 원내대표인 송언석 의원은 “행정 통합은 대구경북이 가장 먼저 시작하고 논의했다”며 “통합과 관련된 기본적인 방향과 방침에 대해 정부에서 답을 줘야 한다”고 했다.
정희용 의원은 “지방소멸, 인구감소는 대한민국 전체의 위기”라며 “500만 대구경북 통합으로 새로운 성장 모멘텀을 만들고 통합 과정에서 소외되는 지역이 없도록 확실한 지원책 마련이 필요하다”고 강조했다.
대구·경북에서 행정 통합 논의가 가속하는 가운데 앞서 지난 22일에는 대구지역 국민의힘 의원들이 대구시와 간담회를 열어 통합 추진 방향을 논의했다.
대구시장 출마 예정자들이 다수 참석한 간담회에서 대구 국회의원들은 통합 법안을 이달 말까지 발의하고 다음 달 이를 통과시켜 곧바로 통합 준비에 들어가기로 의견을 모았다.
대구·경북은 지난 2019년 행정통합을 처음 논의한 이후 공론화위원회 운영, 특별법안 마련과 주민 및 기관·단체 등을 대상으로 관련 설명회를 개최하는 등 통합에 대한 지역민들의 다양한 의견을 수렴해 왔다.
이런 분위기 속에서 최근 정부의 시·도 행정통합을 통한 지역균형발전의 실현과 수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장을 이루기 위한 파격적 재정지원, 공공기간 우선 이전 등 통합 인센티브 지원 방침을 밝힘에 따라 대구·경북은 행정통합에 적극적으로 대응하며 속도를 높이고 있다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
