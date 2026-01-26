가평군 ‘스마트 힐링도시’ 조성…5년간 25개 사업 추진
자연·관광·AI 결합…2030년까지 단계적 추진
경기 가평군이 국토교통부로부터 스마트도시계획을 최종 승인받고 향후 5년간 25개 스마트도시 사업을 추진하며 ‘스마트 힐링도시’ 조성에 나선다.
가평군은 국토교통부의 승인에 따라 2026년부터 2030년까지 지능정보기술을 지역 인프라에 접목해 도시 운영·관리 효율을 높이고, 데이터 기반의 스마트도시 서비스를 단계적으로 확산할 계획이라고 26일 밝혔다.
이번 스마트도시계획은 ‘자연과 사람 그리고 여유가 있는 행복도시, 스마트 힐링도시 가평’을 비전으로 설정하고, 맞춤형 디지털 전환을 통한 지역 경쟁력 강화, 관광 수요에 대응한 차별화된 스마트 서비스 제공, 인공지능(AI) 기반 군민 건강 증진, 체감형 스마트도시 서비스 발굴, 데이터 기반 과학적 의사결정 체계 구축 등 5대 추진 전략을 담았다.
군은 군민 설문조사와 관계 부서 면담을 통해 교통·관광·복지·안전 등 7개 분야에서 총 25개 스마트 서비스를 도출했다. 주요 사업으로는 스마트 미영연방 안보공원 조성, 스마트 워케이션(일과 휴가 병행), 스마트 의료 AI 치료 서비스, 스마트 마을방송 구축 등이 포함됐다.
군은 이번 계획을 바탕으로 부서별 세부 실행계획을 구체화하고 연차별 추진에 속도를 내는 한편, 사업의 안정적인 추진을 위한 재원 확보도 단계적으로 추진할 방침이다.
군 관계자는 “이번 국토교통부 승인으로 가평군 스마트도시 추진의 공식적인 실행 기반이 마련됐다”며 “AI 디지털 기술과 데이터 기반 행정을 접목해 군민이 체감할 수 있는 스마트도시 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
