고양시, 고정밀 공간정보로 스마트시티 기반 구축
3㎝급 고정밀 전자지도 미래산업 실증 활용
교통·환경·재난 분야 시뮬레이션 확대 추진
경기 고양시가 시 전역 268㎢를 아우르는 3㎝급 고정밀 전자지도를 행정 전반과 미래산업 실증에 본격 활용하며 스마트시티 기반 구축에 나선다.
고양시는 1대1000 대축척 수치지형도를 기반으로 구축한 고정밀 전자지도를 행정·도시 관리와 자율주행, 도심항공교통(UAM) 등 미래산업 실증에 적극 활용할 계획이라고 26일 밝혔다.
이 전자지도는 기존 1대5000 수치지도보다 약 5배 높은 정확도와 6~9배 많은 정보를 담고 있어 정책 신뢰성과 행정 효율성을 크게 높일 수 있는 것이 특징이다.
시는 지난해 3월 국토지리정보원이 주관한 전국 공모사업에 선정돼 총사업비 68억 원을 투입, 드론과 항공촬영, 초고밀도 라이다(LiDAR) 측량을 병행해 도시 전역을 정밀하게 구현했다.
도로와 건물, 하천은 물론 맨홀, 가로등, 신호등, 횡단보도 등 도시 시설물까지 세밀하게 담아 실제 도시와 유사한 공간정보를 구축했으며, 올해는 추가 예산을 투입해 도시 변화가 즉시 반영되는 상시 갱신 체계로 고도화할 계획이다.
고정밀 전자지도는 이미 행정 현장에서 활용되고 있다. 공유재산 토지대장과 등기부를 대조해 불일치와 누락 사례를 정비하며 국공유지 관리의 정확성을 높였고, 다음 달부터는 3차원 공간정보를 활용한 건축심의 체계를 도입해 경관과 일조, 조망 등을 입체적으로 분석할 예정이다.
또한 시는 공간정보를 디지털트윈 기술과 결합해 실제 도시와 동일한 가상 공간을 구현하고, 교통·환경·재난 분야 시뮬레이션을 확대한다. 이를 통해 개발사업 사전 검토, 침수 예측, 지반침하 분석 등 정책 시행 전 위험 요소를 점검할 수 있는 체계를 마련한다는 방침이다. 시민들은 ‘Gomap 디지털지도 플랫폼’을 통해 3차원 공간정보와 도시계획, 공공시설 등 시정 정보를 무료로 확인할 수 있다.
정밀한 공간정보는 자율주행과 UAM 등 미래산업 실증의 핵심 기반이기도 하다. 고양시는 이를 바탕으로 거점형 스마트시티 조성사업을 추진 중이며, 경기북부 최초로 자율주행버스 시범 운행과 드론 통합관제시스템 구축도 진행하고 있다.
이동환 고양시장은 “고정밀 전자지도는 도시 변화를 정확히 기록하고 관리하는 핵심 인프라”라며 “정밀한 공간정보를 바탕으로 첨단 산업 실증과 스마트시티로의 도약을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
