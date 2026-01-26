솔닥, 영화 슈가 시사회 함께해 1형 당뇨 환우 목소리 조명
한국1형당뇨병환우회와 공동 참석
원격의료 인프라 구축에 앞장서고 있는 디지털 헬스케어 기업 솔닥은 최근 서울 메가박스 코엑스에서 열린 영화 슈가 VIP 시사회에 한국1형당뇨병환우회와 함께 참석해 1형 당뇨 환우와 가족의 목소리를 사회에 알리는 자리를 마련했다고 밝혔다.
영화 슈가는 어린 아들이 갑작스럽게 1형 당뇨 진단을 받은 이후, 연속혈당측정기(CGM)를 구하는 과정에서 마주하는 행정·제도적 장벽과 가족의 현실을 그린 작품이다. 주인공 ‘미라’ 역을 맡은 최지우는 1형 당뇨 가족이 겪는 감정과 일상의 긴장을 섬세하게 표현해 시사회 현장에서 큰 공감을 이끌어냈다.
이호익 솔닥 대표는 “이번 시사회 참여는 단순한 협찬을 넘어, 1형 당뇨 환우들이 실제로 겪어온 경험을 더 많은 사람들에게 알리고 공감과 연대를 확산하기 위한 취지”라며 “환우들의 이야기를 영화라는 언어로 전해준 배우와 제작진께 감사드리며, 이 작품이 1형 당뇨에 대한 사회적 인식을 넓히는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.
이날 시사회 현장에서 솔닥과 한국1형당뇨병환우회 관계자들은 무대에 오른 배우들을 향해 “우리의 목소리가 되어준 슈가, 고맙습니다” “함께 만드는 더 나은 세상”이라는 메시지가 담긴 플랜카드를 들어 감사의 뜻을 전했다.
솔닥은 1형 당뇨 환우들이 치료 과정에서 겪는 의료·행정적 부담을 줄이기 위해 1대1 맞춤형 원격 건강관리 서비스 ‘솔닥 컨시어지’를 운영하고 있다. 솔닥 컨시어지는 ▲비대면 진료 ▲인슐린·연속혈당측정기(CGM)·소모성 재료 처방 및 구매 ▲제품 배송 ▲요양비 위임청구 ▲인슐린 취급 약국 및 바크시미(글루카곤) 비대면 처방 안내 ▲연말정산 서류 자동 발급 ▲세법상 장애인 증명서 발급 ▲1형 당뇨 응급카드 및 공항 검색대 통과용 의료기기 카드 제공 등, 1형 당뇨 환우에게 필요한 기능을 하나의 서비스로 통합 제공한다.
현재 솔닥 컨시어지는 국내에서 1형 당뇨를 처음 진단받은 환우와 보호자가 진단 직후 반드시 알아야 할 ‘필수 서비스’로 평가받고 있으며, 솔닥은 환우들의 실제 경험과 목소리를 바탕으로 서비스 범위와 기능을 지속적으로 고도화하고 있다.
이 대표는 “앞으로도 한국1형당뇨병환우회를 비롯한 환자 단체들과 긴밀히 협력해, 환우들의 경험이 치료 환경과 제도, 서비스 전반에 보다 충실히 반영될 수 있도록 디지털 헬스케어 기업으로서의 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사