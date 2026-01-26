티웨이 여객기, 베트남에서 출발 14시간이나 지연…왜?
베트남 푸꾸옥 공항에 착륙한 티웨이항공 여객기에서 기체 이상 징후가 나타나 귀국편 운항이 14시간 넘게 지연되는 불편이 빚어졌다.
26일 항공업계에 따르면 전날 오후 9시15분쯤(현지시간) 푸꾸옥 공항에 도착한 티웨이항공 TW055편(B737-800)에서는 착륙 직후 엔진 필터 이상 신호가 감지됐다.
항공기는 안전하게 착륙했으나 활주로에서 터미널로 이동하던 중 엔진에 남아 있던 항공유에서 스파크가 튀는 현상이 발생한 것으로 전해졌다.
티웨이항공은 승객 전원을 내리게 한 뒤 기체 점검에 돌입했다. 이에 따라 연결편인 인천행 TW056편의 운항이 지연됐으며, 항공사 측은 승객 수송을 위해 한국에서 대체 항공기를 긴급 투입했다.
대체편은 26일 오전 7시20분쯤(한국시간) 인천공항을 출발해 현지에서 승객 171명을 태우고 오후 6시30분쯤 인천에 도착할 예정이다. 이는 당초 예정된 일정보다 14시간15분 지연된 것이다.
티웨이항공은 지연으로 불편을 겪은 승객들에게 현지 호텔 숙박과 식사를 제공했으며, 추후 규정에 따른 보상 절차를 안내할 방침이다. 해당 항공기는 현지에서 정밀 안전 점검과 조치를 마친 뒤 운항을 재개할 계획이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
