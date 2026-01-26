‘오늘 힘이 되고, 내일 설계 돕는다’…경기도 청년 정책 살펴보니
경기도는 청년이 제안한 신규사업으로 올해 도내 청년(19~39세) 4400명에게 건강검진비와 예방접종비를 최대 20만원 지원하는 ‘경기청년 메디케어 플러스’ 사업을 추진한다고 26일 밝혔다.
건강검진비는 미취업 청년 2200명을 대상으로 위·대장 내시경, 뇌MRI/MRA 등 건강검진비를 최대 20만원까지 지원한다. 예방접종비는 중위소득 120% 이하 청년 2200명을 대상으로 HPV, 인플루엔자, 간염 등 예방접종비를 20만원까지 지원한다.
지난해에 이어 올해도 청년부부 결혼축하금을 지원한다. 올해 혼인신고를 하는 신혼부부 2880쌍을 대상으로 50만원의 복지포인트를 지급한다. 포인트는 올해 상반기 개설 예정인 ‘경기청년 신혼부부 복지몰’에서 사용할 수 있다.
만 24세 청년에게 분기별 25만원, 연 최대 100만원을 지역화폐로 지급하는 ‘경기도 청년기본소득’은 오는 3월부터 접수를 시작한다. 신청 대상은 공고일 기준 2001년 1월 2일~2002년 1월 1일 출생 청년이다.
‘경기청년 사다리 프로그램’은 도내 19~39세 청년에게 해외대학 연수 기회를 제공한다. 어학 수업, 현지 문화 체험, 자기 주도 팀 프로젝트 등 프로그램 비용을 전액 지원한다. 올해 모집 규모는 200명이며, 총 8개 대학을 방문할 계획이다.
‘경기청년 갭이어 프로그램’은 청년이 원하는 일을 경험하며 진로를 탐색할 수 있도록 1인당 최대 500만원의 프로젝트 지원금과 멘토링, 역량강화 교육을 지원하는 사업이다. 디자인, 교육, 음악, IT, 환경 등 19개 항목에 걸쳐 청년 600명에게 지원한다.
해외 취·창업을 희망하는 청년을 대상으로 한 ‘경청스타즈’는 100명에게 11개국 11개 도시에서 해외기업 현장 체험과 멘토링을 통해 실무 경험을 제공한다.
김동연 지사는 ‘2025 경기도 청년의 날 기념행사’에서 “중간에 시행착오도 겪고 실패도 하고 좌절도 할 것”이라면서 “경기도가 일으켜 세우고 제2의 길을 주고 물에 빠지면 건져주면서 여러분들의 꿈을 찾는 시도와 도전을 응원하겠다”고 밝힌 바 있다.
