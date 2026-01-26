검찰, ‘36주 낙태’ 병원장·산모에게 ‘살인죄’ 중형 구형
검찰이 임신 36주차 산모에 대해 낙태 수술을 한 뒤 태아를 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 병원장과 집도의에게 각각 징역 10년·6년을 구형했다. 검찰은 산모에 대해서도 살인죄로 징역 6년을 구형했다. 산모는 ‘병원으로부터 제대로 된 설명을 듣지 못했고 아이를 사산시키고 꺼내는 것으로 알았다’며 무죄를 주장했다. 선고는 오는 3월 4일 나온다.
검찰은 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관) 심리로 26일 열린 병원장 윤모씨, 집도의 심모씨, 산모 권모씨 등의 살인 혐의 결심공판에서 이같이 구형했다. 윤씨에게는 벌금 500만원과 함께 그동안 낙태 수술들을 통해 얻은 이익금 11억5016만원의 추징도 함께 선고해 달라고 요청했다. 권씨에게 병원을 소개한 브로커 한모씨와 배모씨에 대해서는 징역 3년과 추징금 3억1195만원, 징역 1년 6개월을 각각 구형했다.
윤씨와 심씨는 2024년 6월 임신 34∼36주 차인 권씨에 대해 제왕절개 수술을 해 태아를 출산하게 한 뒤, 태아를 미리 준비한 사각포로 덮고 냉동고에 넣어 살해한 혐의를 받는다. 이 사건은 권씨가 같은 달 유튜브에 수술 후기 영상을 올리며 알려졌다.
이날 권씨에 대한 피고인 신문에서 검찰은 권씨에게 어떤 방식으로 수술이 진행되는지, 태아는 어떻게 되는지 등에 대해서 제대로 확인한 적이 있냐고 물었다. 권씨는 이에 “브로커를 통해서 (태아는 사산된다고) 들었다”며 “태아가 살아서 나온다는 것을 알았다면 수술을 받지 않았을 것”이라고 말했다. 검찰이 권씨가 수사받을 당시 ‘살인 혐의를 인정한다’고 대답한 이유를 묻자. 그는 “검사가 낙태죄나 살인죄가 형량에 큰 차이가 없고 반성과 혐의 인정 여부가 양형에 영향을 준다고 해 그렇게 진술했다”고 답했다.
검찰 측은 이어진 최종 의견 진술에서 “윤씨와 심씨는 법의 공백 상태를 이용하여 생명권을 침해하는 중대한 범죄를 저질렀다”며 중형 선고가 불가피하다고 밝혔다. 권씨에 대해서는 “단순히 사산된 걸로만 알았다고 주장할 뿐 태아가 언제 죽게 되는지 물어본 흔적이 전혀 없다”고 지적했다. 이어 “(권씨가) 마취가 되기 이전에 (사산 관련된) 약물을 주입받은 바도 없고 확인한 바도 없다”며 “아기가 제왕절개 수술 개시 후에 사망했다는 사실은 미필적으로나마 인식했다 봄이 상당하다”고 설명했다.
권씨 측은 이날 최종 진술에서 “피고인이 결코 살아서 태어난 아기를 죽이려는 마음, 즉 살인의 고의를 가진 적이 없다는 점, 그리고 피고인 역시 혼란스럽고 구조적인 문제 속에서 또 다른 피해자였다는 점을 말씀드린다”며 무죄를 주장했다. 권씨가 수술이 시작된 순간부터 마취로 완전한 무의식 상태였기에 의료진이 어떤 행위를 했는지 알 수 없었다는 설명이다. 권씨가 낙태 과정을 자신의 유튜브 채널에 공개한 것을 언급하며 “살인의 고의가 있었던 사람이 영상을 올리는 일을 할 리 만무하다”고도 말했다.
권씨 측은 과거 판례들을 언급하며 검찰이 낙태죄를 적용해 처벌하는 것이 불가능해지자 무리하게 살인죄 혐의를 적용했다고 주장했다. 헌법재판소가 지난 2019년 낙태죄에 대한 헌법불합치 결정을 내린 뒤 국회가 대체 입법 제정에 실패하며 낙태죄는 2021년 1월 1일부터 효력이 사라졌다.
권씨는 최후 진술에서 “제 잘못으로 인해 소중한 태아를 떠나보낸 것에 대한 미안함과 죄책감이 너무 크다”며 “평생 아이에게 반성하며 살아갈 것이고 용서를 구할 것이다”고 밝혔다. 윤씨와 심씨는 최후 진술에서 살인 혐의를 인정하며 선처를 요청했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사