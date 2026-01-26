정부, 전북대 피지컬 AI 실증 성과 확인…제조혁신 확산 시동
전북대 실증랩서 피지컬 AI 제조 성과 확인
생산성·품질 개선 효과…정부, 후속 R&D 연계
지역 AX·5극3특 전략과 맞물려 확산 추진
과학기술정보통신부가 전북대학교를 거점으로 피지컬 AI 기반 제조혁신 확산에 나섰다. 실제 제조 현장에서 생산성과 품질 개선 효과가 확인되면서 정부는 실증 성과를 대규모 연구개발(R&D)과 정책 사업으로 연결하는 데 속도를 내고 있다.
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 26일 전북대학교를 방문해 ‘피지컬 AI 사전검증 사업’ 성과를 점검하고, 참여 기업 및 전문가들과 제조혁신 확산 방안을 논의했다. 이번 방문은 현장 실증 결과를 토대로 후속 대형 R&D 사업인 ‘지역 AX(인공지능 전환) 사업’ 추진 전략을 구체화하기 위한 차원이다.
전북대에는 피지컬 AI 제조 현장 적용성을 검증하는 실증랩이 구축돼 있다. 이는 조립·검사·라벨링·유연생산 등 실제 공정을 기반으로 기술을 검증하는 국내 첫 플랫폼으로, 생산(P-Zone)과 혁신(I-Zone)을 구분해 실험과 양산 가능성을 동시에 확인할 수 있도록 설계됐다. 정부는 이 실증랩을 향후 피지컬 AI 제조혁신의 핵심 거점으로 활용할 방침이다.
사전검증 사업에는 자동차 부품 기업인 DH오토리드, 대승정밀, 동해금속 등이 참여했다. 이들 기업의 실제 공정에 자율주행 이동로봇(AMR) 기반 물류 자동화와 머신텐딩, 다품종 대응 유연생산 체계를 적용한 결과, 사전검증 단계임에도 생산성과 공정 효율이 눈에 띄게 개선된 것으로 나타났다.
DH오토리드는 생산량이 7.4% 늘고 처리 시간이 같은 폭으로 단축됐으며, 대승정밀은 생산량이 11.4% 증가하고 불량률은 19.4% 감소했다. 동해금속 역시 생산량 증가와 함께 처리 시간 단축 효과를 확인했다. 일부 기업에서는 제조 원가가 최대 80% 절감되는 성과도 보였다.
특히 피지컬 AI 적용 과정에서 근골격계 질환과 소음 등 작업 환경 개선 효과도 확인돼, 생산성 향상과 작업자 안전을 동시에 달성할 수 있다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 정부는 이러한 성과가 향후 지역 AX 사업 단계에서 확대 적용될 경우 산업 전반으로 파급될 것으로 보고 있다.
현장 간담회에는 기업 관계자와 함께 전북대와 KAIST 연구진이 참여해, 피지컬 AI 제조혁신의 현장 내재화를 위한 제도적 지원 방안과 정책 과제를 논의했다. 참석자들은 실증 기반 정책 지원이 지속돼야 기술이 산업 경쟁력으로 정착할 수 있다는 데 의견을 모았다.
배 부총리는 “전북대 피지컬 AI 실증랩은 제조혁신의 출발점이자 확산 거점”이라며 “현장에서 검증된 기술이 공정 적용으로 이어지고 산업 전반으로 확산될 수 있도록 정부 차원의 정책 연계를 강화하겠다”고 말했다. 이어 “지역 AX와 5극3특 전략을 연계해 피지컬 AI 제조혁신을 본격 가동하겠다”고 강조했다.
