[속보] 특검·한덕수, 1심 징역 23년에 쌍방 항소
12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리 측이 26일 판결에 불복해 항소했다. 내란 특검도 같은날 항소장을 제출했다.
26일 법조계에 따르면 특검과 한 전 총리 양 측은 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)에 항소장을 제출했다.
특검은 이날 언론 공지를 통해 “1심 판결의 무죄 부분에 대해 항소를 제기했다”고 밝혔다.
한 전 총리 측은 구체적인 항소 이유를 밝히지는 않았다. 재판부가 유죄로 판단한 부분에 대한 법리 적용 오류와 양형 부당 등을 사유로 적시했을 것으로 보인다.
앞서 재판부는 지난 21일 12·3 비상계엄을 ‘위로부터의 내란’ ‘친위 쿠데타’라며 이를 도운 혐의를 받은 한 전 총리에게 징역 23년의 중형을 선고했다. 특검 구형량보다 8년 더 무거운 선고였다.
재판부는 또 증거인멸 우려가 있다며 한 전 총리를 법정구속했다.
한 전 총리는 비상계엄 당시 국무회의 소집 및 심의 과정에 개입해 계엄 선포의 절차적 정당성을 부여하는데 관여하면서 계엄 선포를 적극 반대하지 않고, 윤석열 전 대통령의 언론사 단전·단수 지시 등을 막지 않은 의혹으로 내란중요임무종사 혐의 등을 받는다.
한 전 총리 사건의 항소심은 다음달 23일 신설되는 서울고법 내란전담재판부가 맡을 것으로 보인다.
