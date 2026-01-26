시사 전체기사

보수야권 ‘쌍특검’ 공조 균열?…이준석 “박근혜 카드로 단식 종결…지선 물음표 커졌다”

입력:2026-01-26 16:15
개혁신당 이준석 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘과 개혁신당의 ‘쌍특검’(통일교·공천뇌물)을 고리로 한 연대 전선에 균열이 가고 있다. 장동혁 대표의 단식 투쟁이 ‘박근혜 전 대통령 방문’이라는 예상치 못한 방식으로 중단돼 공조를 이어나가기가 어려워졌다는 게 개혁신당 측 입장이다. 이준석 개혁신당 대표는 과거 국민의힘 대표 시절 “탄핵의 강을 건너야 한다”고 주장한 바 있다.

이 대표는 26일 국회에서 열린 개혁신당 최고위 직후 기자들과 만나 향후 국민의힘과의 공조 계획에 대한 질문에 “박 전 대통령의 출연이라는 특이한 형식으로 (장 대표의 단식이) 종결됐기 때문에 오히려 이제 그 실타래를 푸는 것은 국민의힘이 해야 할 것”이라고 답했다.

이 대표는 “박근혜라는 카드로 종결했으니 그다음에 이어나가기 어려운 단절이 있었던 것은 맞지 않겠느냐”라며 “국민의힘에서 공조를 이어가고 싶다면 어떤 개연성과 어떤 생각으로 그렇게 종결한 것인지 설명해야 한다”고 말했다.

이 대표는 이어 “(장 대표가) 그다음 메시지를 이어가기에는, 박 전 대통령과 어떤 교류를 통해 특별한 메시지를 낼 것 같지도 않다”며 “결국 무엇을 하겠다는 것인지 물음표 상태로 남아 있는 상황”이라고 지적했다.

그는 또 “박 전 대통령이라는 분이 그냥 오란다고 오고 가란다고 가는 분이 아니다. 그렇기 때문에 상당한 정치적인 어떤 비용을 아마 국민의힘에서 부담해야 할 텐데, 과연 박 전 대통령이 기대하는 정치적인 비용이 뭘까 생각해봤을 때 몇 가지 생각이 나지 않는다”며 “지방선거에 대한 물음표는 더 커지지 않았나 생각한다”고 말했다.

앞서 이 대표는 이날 YTN라디오에서도 “행사 뛰는 가수에 비유하자면 박 전 대통령 (출연료는) 싼값이 아니다”라며 “이에 대한 정치적 비용이 따를 것이라는 점을 인식해야 할 것”이라고 말했다. 그러면서 "혹시라도 박 대통령이 이번 일을 바탕으로 대구 지역 공천에 영향력을 행사하려면, 적어도 대구·경북과 영남에서 국민의힘 선거가 안정되고 나머지 지역에서 확장이 이뤄져야 한다. 아니라면 선거 자체가 흔들릴 것”이라고 했다.

이 대표는 한동훈 국민의힘 전 대표에 대한 제명 논란도 당장 쌍특검 공조에 나서기 어려운 이유로 거론했다. 이 대표는 “한편으로 장 대표가 건강을 회복하고 나서 최고위가 활성화된다 한들, 한동안 한 전 대표에 대한 징계 국면 때문에 시끄러울 것이기 때문에 개혁신당은 그 과정에서 빠져 있고자 한다”라며 “그 부분은 조속히 국민의힘 내에서 그 일을 마무리 지어야 아마 개혁신당과의 협조 국면이 다시 나타날 수 있을 것”이라고 말했다.

이 대표는 오는 6·3 지방선거에서 경기지사 등 출마 여부를 두고는 “직접 뛰기에는 선거를 지휘·관리할 인물이 많이 부족하다”라며 “제가 개혁신당 창당 이후에 선거를 지휘할 기회가 전혀 없었다. 우리를 믿고 선거에 나서는 후보를 체계적으로 지원하는 것이 제 막중한 책무다. 철저히 지원하는 형태로 가겠다”라고 밝혔다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

정우진 기자
정치부
정우진 기자
616
국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다.
