이나영 복귀작 ‘아너: 그녀들의 법정’…세 여성 변호사의 미스터리 추적극
배우 이나영이 3년 만에 안방극장에 복귀한다. 이나영은 26일 서울 구로구 디큐브시티에서 열린 ‘아너: 그녀들의 법정’ 제작발표회에 참석해 복귀 소감과 작품의 관전 포인트를 전했다. 이날 자리에는 박건호 감독과 배우 정은채, 이청아도 함께했다.
‘아너: 그녀들의 법정’은 20년 전 거대한 스캔들의 재등장을 계기로 이를 추적하는 세 변호사의 뜨거운 여성 연대를 그린 미스터리 추적극이다. 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 한다.
세 배우는 20대에 대학에서 만난 이십년지기 친구이자 여성 범죄 피해자를 전문으로 변호하는 로펌 L&J의 변호사로 변신했다. 이나영은 로펌의 대외적 얼굴을 담당하는 셀럽 변호사 윤라영을 맡아 화려함 뒤 상처를 섬세하게 그린다. 정은채는 냉철한 로펌 대표 강신재를, 이청아는 현장을 뛰는 행동파 변호사 황현진을 연기한다.
3년 만의 복귀작에서 처음으로 변호사 역할을 맡은 이나영은 “시나리오가 추리 소설처럼 단번에 읽혔고 날것의 대사와 감정이 인상적이었다”며 “법정보다 사건을 추적하는 장면이 많아 발성과 톤을 새롭게 준비했다”고 밝혔다.
정은채는 “장르적 긴장감과 함께 사회적 메시지가 분명한 작품이다. 서로 다른 세 인물이 각자의 신념을 향해 나아가는 과정이 매력적”이라고 말했다. 이청아 역시 “인물을 절대선과 악으로 나눌 수 없다는 점이 흥미로웠다”고 전했다.
박건호 감독은 원작의 구조적 완성도를 살리면서 한국적 정서를 더해 세 인물의 선택과 우정에 초점을 맞췄다며 “세 배우의 힘만으로도 충분히 몰입할 수 있을 것”이라고 말했다.
ENA 새 월화드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’은 다음 달 2일 오후 10시 첫 방송된다.
