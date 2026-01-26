이 대통령 “한국인 건드리면 패가망신”
26일 초국가범죄 TF 격려방문
캄보디아 최대규모 범죄자 송환작전 격려
이재명 대통령이 26일 ‘초국가적 범죄 특별대응 태스크포스(TF)’ 사무실을 방문해 직원들을 격려하고, 해외를 거점으로 발생하는 스캠 범죄에 적극 대응할 것을 지시했다. 이 대통령은 “한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 현지 언론과 공조해 적극 알리라”고 강조했다.
강유정 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이 대통령이 이날 오전 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 깜짝 방문했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이 자리에서 TF 출범 이후 보이스피싱, 노쇼 사기 등 각종 스캠 범죄 신고 건수가 급감했다는 보고를 받고 “각종 스캠 범죄가 국민들의 삶을 파괴하고 갈수록 지능화되고 있다”며 “더욱 엄정 대처하라”고 지시했다.
이 대통령은 캄보디아에서의 범죄자 검거와 지난 23일 이뤄진 피의자 73명의 국내 송환 과정에 대한 설명을 듣고, 부처 간 유기적 공조 체제의 중요성을 당부했다.
이 대통령은 또 캄보디아 현지에서 활동 중인 ‘코리아전담반’ 직원들과 영상회의도 진행했다.
이 대통령은 “가족들과 떨어져서 열악한 환경 속에서도 고생이 많다”며 “다 여러분 덕분이다, 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다”고 말했다. 이에 화상 통화를 하던 직원이 “피자 사주십시오”라고 답해 현장이 웃음바다가 됐다고 한다.
이날 이 대통령이 찾은 초국가범죄 특별대응 TF는 마약·스캠·온라인 도박·디지털 성범죄 등 초국가범죄에 대응하기 위해 국가 역량을 결집한 범정부 컨트롤타워로, 이 대통령 지시에 따라 출범했다.
국정원, 금융위, 검찰청, 국세청, 관세청, 경찰청, 외교부, 법무부 등 10개 기관이 활동하고 있다.
앞서 이 대통령은 캄보디아 범죄자 국내 송환이 성공적으로 마무리되자 지난 25일 엑스(X)에 “공직자들의 헌신 덕분”이라며 “격려 방문 한번 가야겠죠?”라고 적어 노고를 치하했다.
