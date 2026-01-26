서울시, 올 하반기 ‘세계 3번째’ 레벨4 무인 로봇택시 실증
서울시가 세계에서 세 번째이자 국내 최초로 ‘레벨4 무인 로보택시’ 실증에 나선다. 현재 운행 중인 ‘레벨3 자율주행버스’ 노선은 4개로 확대한다.
서울시는 26일 이뤄진 4일차 2026년 신년업무보고를 통해 이 같은 사업 계획을 밝혔다.
먼저 서울시는 이르면 올해 하반기 상암 자율주행지구(6.6㎢)에 레벨4 무인 로보택시를 선보이기로 했다. 자율주행 기술은 0~5단계로 나뉘는데, 레벨4는 지정된 영역·조건에서 운전자 개입 없이 차량이 스스로 주행 가능한 단계를 말한다. 현재 미국, 중국만이 레벨4 실증 사업을 하고 있다.
서울시는 일단 시범 운행 3대를 시작으로 2027년에 10대 이상으로 확대할 방침이다. 이를 통해 일상 속에서 자율주행 서비스를 직접 체감할 수 있게 한다는 계획이다.
이와 함께 서울시는 ‘레벨3’(운전자가 탑승해 주행 상황에 따라 일부 구간에서 수동 운전 병행)의 새벽동행 자율주행버스 노선을 기존 1개에서 4개로 확대한다. 도봉-영등포 노선에 금천-세종로, 상계-고속터미널, 은평-양재 노선이 추가된다. 시내버스 첫차보다 30분 빠른 오전 3시30분에 출발해 미화원·경비원 등 새벽 근로자의 이동을 지원할 예정이다.
이밖에도 서울시는 강북 핵심 교통 인프라 사업인 강북횡단선 사업성을 개선, 재추진 기반을 마련하기로 했다. 또 서부선, 면목선 등 ‘직-주-락’을 잇는 주요 경전철 노선을 통해 주거지와 도심을 촘촘히 연결해 도시철도 접근성을 획기적으로 개선할 계획이다.
오세훈 서울시장은 “생활 속 안전부터 도시 인프라 전반까지 필요한 부분을 꼼꼼히 점검해 더욱 매력적이고 안전한 서울을 실현하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사