해양경찰청, AI미래기술정보융합단 기능 통합 출범
해양경찰청은 인공지능(AI) 해양데이터(MDA), 연구개발(R&D) 기능을 통합한 ‘AI미래기술정보융합단(TF)’을 구성해 26일부터 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.
이번 TF는 새 정부 국정과제에 발맞춰 기술 변화(AI 전환)에 대응하고 추진력과 시너지를 극대화할 수 있도록 부서별로 분산·운영된 AI 기술개발, 해양데이터 융합, 연구개발 과제를 하나의 협업 체계로 통합하는 조치다.
TF는 AI 기반의 해양치안 기술연구·적용과 동시에 현장중심의 실증·확산체계를 강화함으로써 실질적인 현장 적용성과 기술 내재화 기반을 확보하는 것을 목표로 한다.
또 TF는 청장 직무대행 직속으로 둬 단기적 과제 수행뿐만 아니라 중장기적으로 지속 발전 가능한 혁신 구조를 정립하고 미래 해양치안·안전을 위한 핵심 조직으로 운용될 계획이다.
장인식 청장 직무대행(차장)은 “이번 TF로 부서 간 경계를 넘어선 유기적인 협업과 신속한 기술 연계가 가능해질 것”이라며 “AI 중심의 미래 해양치안 혁신 기반을 마련하고 국민이 체감할 수 있는 해양안전 서비스를 구현하겠다”고 말했다.
