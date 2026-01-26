포항시, 임산물 물류터미널 본격 가동…포항시산림조합 3년간 운영
경북 포항시는 26일 북구 흥해읍 임산물 물류터미널에서 ‘임산물 물류터미널 운영·관리 업무 위·수탁 협약식’을 열고 본격적인 운영에 나섰다고 밝혔다.
이번 행사는 포항시와 포항시산림조합 간 임산물 물류터미널 운영·관리를 위한 위·수탁 계약 체결과 함께 경상권역의 안정적인 임산물 확보 및 판로 개척 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
해당 임산물 물류터미널은 총사업비 40억원을 투입해 지난해 11월 준공됐다. 위탁 기간은 계약 체결일로부터 3년이다.
위탁 대상은 선별작업장, 저장고, 모니터링실, 회의실, 휴게실 등 주요 시설과 하역장, 주차장 등의 부대시설이 포함된다.
수탁기관인 포항시산림조합은 현재 조합원 5803명과 임직원 42명이 근무하고 있다. 주요 사업으로는 산림경영지도, 휴양림 조성, 목재펠릿 제조·판매, 상호금융사업 등이 있다.
포항시 관계자는 “이번 위탁 운영을 통해 임산물의 생산부터 유통까지 일원화된 체계가 마련돼 임업인의 소득 증대와 소비자 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
