‘가성비 전복부터 프리미엄 여행까지’ 유통가, 설 선물 경쟁
고물가 속에 맞이하는 설 명절을 앞두고 선물세트도 ‘가성비’와 ‘프리미엄’으로 갈리고 있다. 마트와 이커머스 등은 가격 경쟁력이 높은 상품을 전면 배치한 반면, 백화점은 고가 프리미엄 상품을 발굴해 내는데 공을 들였다.
롯데마트는 지난달 26일부터 이달 23일까지 진행한 설 선물세트 사전 예약 매출이 전년 대비 87% 늘었다고 26일 밝혔다. 사전예약 매출을 이끈 건 5만원 미만의 ‘가성비’ 세트였다. 롯데마트는 설 사전예약 선물세트 800여종 중 절반 이상을 5만원 미만으로 구성했다. 가성비 상품군 매출은 지난해보다 93% 늘었다.
품목별로는 과일 가성비 선물세트 매출 중 절반을 4만원대 세트가 차지했다. 이 중 4만 원대의 ‘충주 프레샤인사과’는 매출이 3배 늘었다. 3만~4만원대 유명 산지 직송 수산물 세트, 김 선물세트 등도 인기를 끌었다.
가공식품, 일상용품 세트는 1만~3만 원대 실속 세트가 인기를 끌었다. 특히 가공식품은 1만~3만 원대 실속 세트가 가공식품 선물세트 매출의 절반 이상을 차지했다.
업계에 따르면 고물가 기조가 이어지면서 명절에도 가성비 선물세트가 주목받고 있는 것으로 보인다.
이커머스 업계도 가성비 설 선물 세트 수요에 주목했다. 11번가는 오는 31일까지 ‘설 혜택 미리보기’ 기획전을 연다. 11번가는 기획전 상품 중 60%를 3만 원대 이하 제품으로 구성했다. 선물용으로 주로 찾는 특대 사이즈의 완도산 전복으로 구성한 ‘청담수산 완도 활전복 선물세트’를 2만5030원에, ‘국내산 자포니카 민물장어 1kg 선물세트’를 2만7900원에 판매한다.
컬리는 다음 달 16일까지 ‘2026년 설 선물 대전’을 통해 2000여 개 설 선물 세트 상품을 최대 77% 할인 판매한다. 특히 ‘컬리스(Kurly’s) 1++ 냉장 등심·갈비·차돌박이 세트’는 최대 41% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.
반면 백화점 업계는 본격적인 설 선물세트 판매 경쟁과 함께 ‘프리미엄 상품’도 내놓고 있다. 롯데백화점은 명품 시그니처 선물세트 엘프르미에 시리즈를 한정 수량으로 출시한다. 축산에서는 1++9등급(1++ 등급 중 마블링 19% 이상인 최상품) 의 암소한우 중에서도 가장 귀한 부위를 엄선해 장인의 기술로 손질한 명품 기프트를 300만원에 100세트 한정으로 판매한다.
현대백화점은 한우 선물세트를 역대 최대 물량인 10만여개로 늘렸다. 300만원대인 현대명품 한우 넘버나인과 200만원대인 현대명품 한우 프리미엄 세트가 대표상품이다.
신세계 백화점은 전통식품 대표 장인인 기순도 명인과 함께 나만의 전통장을 만드는 여행 상품을 비롯해 4월에 열리는 마스터스 토너먼트 골프 여행, 야생 동물이 가득한 아프리카 세렝게티에서 자연을 만끽할 수 있는 여행, 모아이 석상과 고대 문명의 신비를 느낄 수 있는 여행 프로그램 등을 제공한다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
