‘가성비 전복부터 프리미엄 여행까지’ 유통가, 설 선물 경쟁

서울 강남구 현대백화점 무역센터점에 전시된 설 명절 상품. 현대백화점 제공

이커머스 업계도 가성비 설 선물 세트 수요에 주목했다. 11번가는 오는 31일까지 ‘설 혜택 미리보기’ 기획전을 연다. 11번가는 기획전 상품 중 60%를 3만 원대 이하 제품으로 구성했다. 선물용으로 주로 찾는 특대 사이즈의 완도산 전복으로 구성한 ‘청담수산 완도 활전복 선물세트’를 2만5030원에, ‘국내산 자포니카 민물장어 1kg 선물세트’를 2만7900원에 판매한다.

신세계백화점은 전통식품 장인 기순도 명인과 함께 떠나는 체험형 설 선물 '나만의 장 만들기'를 기획했다. 사진은 기순도 장인이 장 담그는 모습. 신세계백화점