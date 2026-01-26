시사 전체기사

포항시, 전세사기 피해자 최대 200만원 지원…12월 말까지 접수

입력:2026-01-26 15:44
경북 포항시청 전경

경북 포항시는 전세사기 피해자들의 생활 안정과 주거 이전을 돕기 위해 2026년도 전세사기피해자 지원사업을 이어간다고 26일 밝혔다.

지원 대상은 ‘전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법’에 따라 피해자로 인정받은 사람 중 피해 주택이 포항시에 소재한 경우다.

이번 사업을 통해 1인당 생활안정지원금 100만원, 경상북도 내로 이주할 경우 실비 기준 최대 100만원의 이주비를 지원해 총 최대 200만원까지 받을 수 있다.

단, 전세보증금을 전액 배당·회수한 경우, 피해자 결정이 철회된 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

신청 기간은 12월 31일까지이며, 포항시청 공동주택과 방문하거나 우편을 통해 접수 가능하다. 시는 중복 지원 여부와 서류 적정성을 검토한 뒤 지원금을 지급할 예정이다.

포항시 관계자는 “전세사기로 인한 경제적·심리적 부담을 덜어주고 피해 가구가 조속히 안정된 일상을 되찾을 수 있도록 실질적인 지원에 집중하겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

