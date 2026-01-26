멕시코서 축구 경기중 무장괴한 난입 총격…11명 사망
멕시코에서 축구경기 도중 무장 괴한들이 무차별 총격을 벌여 최소 11명이 숨지고 12명이 다쳤다.
25일(현지시간) AP통신 등에 따르면 이날 오후 과나후아토주(州) 살라망카의 한 축구장에 무장 괴한들이 경기 도중 난입해 현장 관중 등을 향해 총기를 난사했다.
이 사고로 10명이 그 자리에서 숨졌고, 1명은 병원으로 옮겨졌으나 사망했다. 미성년자를 포함한 12명은 부상을 입었다.
세사르 프리에토 살라망카 시장은 이번 공격이 최근 이어진 ‘범죄의 물결’의 일환이라며 클라우디아 셰인바움 대통령에게 단속 지원을 요청했다고 밝혔다.
프리에토 시장은 소셜미디어에서 “정부 당국을 굴복시키려는 범죄 조직들은 결코 뜻을 이룰 수 없을 것”이라고 말했다.
멕시코 연방정부는 최근 마약과 폭력을 근절하기 위한 단속을 진행 중이지만, 지난해 11월 마약 카르텔 단속 과정에서 미초아칸주 우루아판시의 카를로스 만소 시장이 암살당하는 등 치안 불안이 이어지고 있다.
멕시코 정부는 지난해 살인율이 인구 10만명당 17.5건으로 2016년 이후 가장 낮았다고 발표했으나 실제 살인율은 이보다 높을 수 있다는 분석도 나온다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
