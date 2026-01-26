멕시코서 축구 경기중 무장괴한 난입 총격…11명 사망

멕시코 과나후아토주 살라망카시의 한 축구장에서 발생한 총격 사건으로 11명이 숨지고 12명이 다쳤다. 치안당국 관계자들이 사건 현장에 통제선을 설치하고 있다. AFP연합뉴스

르면 이날 오후 과나후아토주(州) 살라망

카의 한 축구장에 무장 괴한들이 경기 도중 난입해 현장 관중 등을 향해 총기를 난사했다.