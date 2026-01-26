시사 전체기사

포항사랑상품권 설 명절 600억원 10% 할인 판매

2026-01-26
설맞이 포항사랑상품권 10% 특별할인판매 포스터. 포항시 제공

경북 포항시는 설 명절을 맞아 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 내달 3일부터 포항사랑상품권 600억원을 10% 특별할인 판매한다고 26일 밝혔다.

이번 특별할인분은 지류형 200억원, 카드형·모바일(이하 포항사랑카드) 400억원으로, 예산 소진 시 조기 종료된다.

시는 지류형 상품권 발행 규모를 지난해 설 명절보다 50억원 늘린 200억원으로 확대해 전통시장과 골목상권에 유통함으로써 소상공인의 카드 수수료 부담을 덜 계획이다.

할인율은 1월 9%에서 1%를 상향해 10%로 적용하고 개인 구매 한도 역시 기존 40만원에서 50만원으로 확대했다.

지류형 상품권은 최대 30만 원까지만 구매할 수 있고 포항사랑카드 보유 한도도 기존 70만원에서 80만원으로 상향했다.

지류형 상품권은 판매 대행 금융기관 165곳에서 구매 가능하며, 카드형·모바일은 내달 3일 0시 15분부터 ‘iM샵 앱’ 또는 판매 대행 금융기관 영업점 104곳을 통해 충전할 수 있다. 판매 대행 금융기관은 시 포항사랑상품권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

포항사랑카드는 실물 카드 결제 외에도 삼성페이, 네이버페이 QR, 모바일 앱 ‘iM샵’ QR 등 다양한 결제 수단을 지원한다. 지역 내 가맹점 2만 5150곳과 타보소 택시 앱(자동결제), 먹깨비 배달앱에서도 사용할 수 있다.

시는 지난해까지 누적 2조 5886억원의 상품권을 발행했다.

이강덕 포항시장은 “포항사랑상품권 발행이 시민과 소상공인 모두에게 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 도움을 주고, 지역 경기 회복의 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 포항 경제가 살아날 수 있도록 상품권 활성화 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

