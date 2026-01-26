박완수 지사, 행정통합 핵심은 ‘지방분권’…주민투표 반드시 해야

“중앙정부, 수동적 태도 벗어나 통합 지자체 위상과 로드맵 명확히 제시해야”

박완수 경남도지사가 26일 열린 경남도 실국본부장회의에서 행정통합 방향에 대해 발언하고 있다. 경남도

박완수 경남도지사가 행정통합의 핵심은 ‘지방분권’이고, 정당성 확보를 위해 주민투표가 반드시 필요하다고 강조했다.



경남도는 26일 실국본부장회의에서 경남·부산 행정통합에 대한 도의 원칙을 확인하고 향후 대응방향을 짚었다.



이 자리에서 박완수 지사는 행정통합 논의 주도권과 관련해 중앙정부의 전향적인 태도 변화를 촉구하며 경남도의 확고한 정책 방향을 제시했다.



우선 행정통합은 실정법상 지자체의 폐치분합(폐지‧설치‧분할‧통합)을 다루는 중앙정부의 권한임을 명시했다. 박 지사는 “정부가 단순히 지자체 간 협의를 지켜보는 수동적인 대응에서 벗어나 대한민국 지방자치의 미래상을 설계하고 통합 자치단체의 위상과 로드맵을 명확히 제시해야 한다”고 말했다.



특히 정부의 인식 전환을 강하게 요구했다. 박 지사는 “중앙정부가 지방을 여전히 하부 기관으로 보는 시각부터 근본적으로 바꿔야 한다”며 “일시적인 재정 인센티브에 그칠 것이 아니라 지방정부로서의 독립성과 자율성을 과감하게 부여해야 한다”고 강조했다.



이를 뒷받침할 제도적 장치로 ‘광역자치단체 통합 기본법’ 제정을 제안했다. 지역별로 개별법을 추진할 때 발생할 권한의 불균형을 막기 위해 통합 자치단체의 위상과 자치권 확대를 규정한 일반법을 마련해야 한다는 취지다.



통합의 가장 중요한 전제로 ‘주민투표’를 통한 정당성 확보를 꼽았다. 130년 역사를 가진 경남의 통합은 정치적 결정이 아닌 주민의 선택이어야 하며, 투표를 통해 도민의 뜻을 확인해야만 갈등 비용을 최소화할 수 있다는 것이다.



그러면서 실효성 있는 지방분권 실현을 위해 “장기적으로 지방분권의 강력한 의지를 담은 헌법 개정까지 나아가야 한다”고 주장했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



