장동혁, 나흘 만에 퇴원…“하루빨리 당무 복귀하겠다는 의지”
장동혁 국민의힘 대표가 단식 투쟁을 마치고 회복을 위해 입원한 지 나흘 만인 26일 퇴원했다. 국민의힘은 “하루라도 빨리 당무에 복귀하겠다는 의지가 반영됐다”고 밝혔다.
국민의힘은 기자단 공지를 통해 “장 대표는 점심 무렵 의료진 판단에 따라 퇴원했다”며 “의료진은 충분한 휴식과 회복 치료가 필요하다는 소견을 제시했으나, 재활 및 회복 환경 등을 종합적으로 고려해 퇴원을 결정했다”고 밝혔다.
이어 “퇴원 이후에도 필요한 검사와 치료는 통원치료로 이어갈 예정이다. 장 대표는 엄중한 정국 상황을 고려해 조속히 건강을 회복하고 당무에 복귀하겠다는 의지를 밝혔다”며 “당무 복귀 시점은 현재로서는 정해지지 않았으며, 향후 대표의 건강 회복 상태를 종합적으로 고려해 결정할 계획”이라고 설명했다.
장 대표는 지난 15일 정부·여당에 ‘쌍특검’(통일교·공천뇌물) 입법을 촉구하며 국회 본관 로텐더홀에서 단식 농성에 들어갔다. 단식 8일째에 접어든 지난 22일 박근혜 전 대통령이 국회를 찾아 단식 중단을 권유하자 이를 받아들여 서울 관악구에 있는 양지병원에서 회복 치료를 받아왔다.
박성훈 당 수석대변인은 “장 대표가 하루라도 빨리 당무에 복귀하겠다는 의지가 강하신 것으로 안다”며 “주변의 만류에도 불구하고 퇴원을 앞당긴 결정적인 이유”라고 말했다. 오는 29일 최고위원회의 참석 여부에 대해선 “현재로서는 미정”이라며 “향후 건강 상태와 본인의 복귀 의지가 종합적으로 고려하게 될 것”이라고 설명했다.
장 대표가 이르면 오는 29일 최고위를 주재하며 당부에 복귀할 것이란 전망도 나온다. 이날 한동훈 전 대표에 대한 제명 안건이 올라올 가능성도 있다. 당내에서는 ‘서둘러 제명해야 한다’는 의견과 ‘정치적 해법을 찾아야 한다’는 의견이 충돌하고 있다.
박 수석대변인은 “한 전 대표의 징계 건에 대해선 재심 청구 기한이 도달했다. 그 기간 본인의 소명은 이뤄지지 않았다”며 “앞으로 장 대표 결심만 남아 있는 상황에서 어떤 식으로 결론이 날지, 언제 제명 (안건이) 올라올지 현재로서는 결정된 것이 없다”고 말했다. 이어 “그보다 중요한 것은 지금 대여 투쟁, 보수 진영의 결속을 강화하는 것”이라고 강조했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
