“까르띠에 팔찌 팔아요”…4117명 등친 중고물품 사기 일당 검거
광주경찰, 17명 검거·10명 등 구속
중고거래 플랫폼 통해 26억 가로채
중고물품 등을 판매한다고 속여 무려 4117명으로부터 26억원 상당을 가로챈 사기 일당이 경찰에 붙잡혔다.
광주경찰청은 지난해 3월부터 10월까지 중고거래 온라인 플랫폼을 통해 가짜 물건을 판매한다고 속여 4117명으로부터 26억3600만원 상당을 가로챈 혐의(범죄집단조직·사기·범죄수익은닉규제법 혐의 등)로 사기 총책 A씨 등 17명을 검거하고, 이 중 10명을 구속했다고 26일 밝혔다.
또한 경찰은 A씨 일당에 대포통장을 제공한 계좌명의자 22명도 전자금융거래법위반 혐의로 입건했다고 설명했다.
A씨 등은 점조직 형태로 역할을 분담해 명품은 물론 백화점 상품권, 야구·공연 티켓, 휴대전화 등 가전제품, 게임 아이템, 쌀, 골드바, 중고차 등을 판매하겠다고 속여 돈만 가로챈 것으로 드러났다.
경찰은 범행에 사용된 중고거래 온라인 플랫폼 계정이나 계좌에 대한 사기 신고내역이 없어 피해자들이 범행을 의심하지 못해 피해가 컸다고 밝혔다.
피해 신고를 접수받은 경찰은 지난해 5월부터 전국에 흩어져 있던 유사 사건을 병합해 이들을 추적, 총책인 A씨를 비롯해 자금세탁책·대포통장 유통책 등을 순차 검거했다.
경찰은 기소 전 추징보전을 통해 범죄수익을 환수하는 한편 범행에 가짜 사진 등을 공급한 공범 등에 대해서도 수사를 이어나갈 방침이다.
경찰 관계자는 “시세보다 저렴한 물품을 판매한다며 현혹하거나 팬심을 이용한 암표 판매 사기 등 직거래 사기가 계속 발생하고 있다”면서 “개인 간 직거래를 하는 경우 반드시 대면하거나 영상통화로 실물을 확인해야만 피해를 예방할 수 있다”라고 당부했다.
