대전시, 중소기업 육성자금 상반기 1600억 지원
대전시가 올해 상반기 1600억원 규모의 중소기업 육성자금을 지원한다고 26일 밝혔다.
이 사업은 지역 중소기업의 자금조달 부담을 완화하기 위해 대출 이자 차액을 보전하거나 저금리로 자금을 융자하는 사업이다.
올해는 일반 경영안정자금뿐 아니라 신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증, 시설자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화사업자금, 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금을 지원한다.
우대금리 지원 대상도 대폭 확대됐다. 기존 대상뿐 아니라 평촌산단 입주기업, 일자리 으뜸기업, 양육친화기업, 재해중소기업, 대전투자금융 출·투자기업, 대전시 실증·기보 사업 참여기업 등이 새롭게 포함됐다.
지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 중소기업지원 포털사이트인 ‘대전비즈’에서 신청할 수 있다. 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 된다.
박종복 대전시 기업지원국장은 “지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다”며 “지역 중소기업들이 경영 위기를 극복할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사