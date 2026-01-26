대전시, 중소기업 육성자금 상반기 1600억 지원

대전시가 올해 상반기 1600억원 규모의 중소기업 육성자금을 지원한다고 26일 밝혔다.

올해는 일반 경영안정자금뿐 아니라 신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증, 시설자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화사업자금, 제품 생산을 위한 구매조건 생산지원자금을 지원한다.

박종복 대전시 기업지원국장은 “지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다”며 “지역 중소기업들이 경영 위기를 극복할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.