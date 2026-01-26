대구연구개발특구 ‘우수’ 평가…20억원 인센티브
대구시는 과학기술정보통신부가 실시한 ‘2025년도 연구개발특구 성과평가’에서 대구연구개발특구(이하 대구특구)가 최고 등급인 ‘우수’ 등급에 선정돼 국비 20억원의 인센티브를 확보했다고 26일 밝혔다.
이번 평가는 대구, 대덕, 광주, 부산, 전북 등 전국 5개 특구를 대상으로 진행됐으며 특구 사업 성과, 특구 구성원 만족도, 지방자치단체의 특구 발전 기여도 등 3개 영역, 6개 지표를 종합적으로 심사했다.
대구특구는 기술사업화 부문에서의 압도적인 성과와 함께 특화산업 구체화와 신규사업 기획 등 특구 발전을 위한 대구시의 적극적인 행정 지원 노력이 심사위원들의 높은 평가를 이끌어 냈다.
특히 대구시와 대구특구는 창업 공간 부족 문제 해소와 디지털 전환에 대응하기 위해 추진해 온 ‘특구 지정변경’을 지난해 12월 확정 짓고 수성알파시티를 비롯한 대학, 산학협력 인프라를 특구에 대거 편입했다. 디지털 융복합 산업 육성을 위한 기반을 대폭 확충한 점에서 우수한 평가를 받았다.
이번 평가 결과에 따라 확보한 국비 20억원은 대구특구 내 전략기술 연구성과의 사업화와 지역혁신 실증 스케일업 등 특구 육성 사업에 투입할 예정이다. 대구시는 이를 통해 딥테크 기업의 성장을 돕고 글로벌 경쟁력 강화에 속도를 낼 계획이다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “이번 성과는 혁신생태계 조성을 위해 대구시와 대구특구가 긴밀히 협력해 이뤄낸 값진 결실”이라며 “확장된 특구 인프라를 바탕으로 대구가 영남권 혁신성장의 거점으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
