57년간 불린 제주 ‘516로’, 이번엔 바뀔까
제주도가 박정희 정권의 군사 쿠데타를 미화한다는 비판을 받아온 ‘516로’의 명칭 변경을 추진한다.
제주도는 오는 30일 제주시와 내달 26일 서귀포시에서 ‘516로 도로명 변경을 위한 도민공감 토론회’를 개최한다고 26일 밝혔다.
도는 이 자리에서 516로의 역사적 배경과 명칭 형성 과정을 도민과 공유하고, 향후 방향에 대해 의견을 나눌 계획이다.
이어 3~4월에 516로 주소 사용 주민이 많은 제주시 아라동과 서귀포시 영천동에서 주민설명회를 열고, 상반기 내 도민과 주민을 대상으로 설문조사를 진행할 예정이다. 현재 516로를 주소로 사용하는 주민은 건축주는 포함해 총 1238명이다.
주소 변경을 위해서는 해당 도로명 주소를 사용하는 사업주 및 세대주 5분의1 이상이 관할 지자체에 신청하고, 제주도 주소정보위원회의 심의를 거쳐 주민 과반수의 동의를 받아야 한다.
지방도 제1131호선인 ‘5·16도로’는 1961년 군사정변 이후 확·포장 공사를 거쳐 1969년 10월 개통됐다.
당시 시대적 배경을 반영해 5·16도로로 불렸으며, 2009년 도로명 고시를 통해 공식 명칭인 ‘516로’가 부여됐다.
이후 2014년 도로명주소 전면 시행으로 도민들의 실생활 주소로 사용되고 있으나, ‘세계평화의 섬 제주’와 민주주의 가치에 부합하지 않는다는 문제 제기가 꾸준히 이어져왔다.
앞서도 개칭 논의가 있었지만 관련 행정 절차는 진척되지 못했다.
그러다 지난해 도의회에서 명칭 변경 필요성이 다시 제기되고, 오영훈 제주도지사가 서귀포시와 협의 의사를 밝히면서 논의가 급물살을 탔다.
이번 변경 논의 대상은 총 길이 40.56㎞의 ‘516도로’ 가운데 ‘516로’ 주소가 부여된 31.61㎞ 구간이다. 제주시 아라동 제주대학교 사거리에서 서귀포시 토평동 비석거리교차로까지다.
도민토론회에서는 제주대학교 사학과 양정필 교수가 516로의 역사적 배경과 경과를 설명하고, 제주대학교 행정학과 황경수 교수가 좌장을 맡아 토론을 진행한다.
패널로는 김지영 건국대 교수, 이용관 한국 국토정보공사 제주지역본부장, 장태욱 시민독립언론 서귀포사람들 대표기자가 참여한다.
박재관 제주도 건설주택국장은 “이번 토론회가 516로에 담긴 역사적 사실을 도민과 함께 짚어보고, 여론이 충분히 형성되는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사