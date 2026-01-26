영남지역 산불 위험 상승…산림과학원 “건조한 날씨 영향”

26일 지역별 산불위험예측정보. 국립산림과학원 제공

올해 1월 전국 누적 강수량은 예년 대비 19.4% 수준에 그치고 있다. 특히 경북은 15.3%, 경남은 1.4% 수준으로 강수량이 극도로 적은 상태다.

전국 상대습도는 47.2%로 평년 55.5%보다 8.3%p 낮아졌다. 동해안 지역에 발효됐던 건조특보가 내륙까지 확대되면서 건조한 지역이 더 넓어지고 있다.

실제로 지난 19~25일 사이 발생한 15건의 산불 가운데 9건이 영남지역에 집중됐으며, 전체 산불 중 건축물 화재가 산림으로 옮겨붙은 경우(비화)가 6건(40%)으로 가장 많았다. 이는 지난 10년 평균치인 6.2%와 비교했을 때 약 6.5배나 급증한 수치다.

오정학 국립산림과학원 산림재난예측분석과장은 “최근 영남지역이 매우 건조하고 한파로 난방 및 전열기 사용이 늘면서 건축물 화재가 급증하고 있다”며 “난방 및 전열기구 관리에 철저를 기해달라”고 말했다.