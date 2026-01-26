영남지역 산불 위험 상승…산림과학원 “건조한 날씨 영향”
지난해 대형산불 피해를 겪었던 영남지역의 산불 위험이 건조한 날씨때문에 크게 높아진 것으로 나타났다.
산림청 국립산림과학원은 영남지역 대부분의 산불위험등급이 ‘높음’ 단계에 돌입했다고 26일 밝혔다.
국가산불위험예보시스템 예측 결과에 따르면 이날 영남지역을 중심으로 산불위험등급이 ‘다소 높음’으로 예측됐다. 부산·울산·경남 일대는 ‘높음’ 단계까지 치솟을 것으로 전망된다.
올해 1월 전국 누적 강수량은 예년 대비 19.4% 수준에 그치고 있다. 특히 경북은 15.3%, 경남은 1.4% 수준으로 강수량이 극도로 적은 상태다.
전국 상대습도는 47.2%로 평년 55.5%보다 8.3%p 낮아졌다. 동해안 지역에 발효됐던 건조특보가 내륙까지 확대되면서 건조한 지역이 더 넓어지고 있다.
실제로 지난 19~25일 사이 발생한 15건의 산불 가운데 9건이 영남지역에 집중됐으며, 전체 산불 중 건축물 화재가 산림으로 옮겨붙은 경우(비화)가 6건(40%)으로 가장 많았다. 이는 지난 10년 평균치인 6.2%와 비교했을 때 약 6.5배나 급증한 수치다.
오정학 국립산림과학원 산림재난예측분석과장은 “최근 영남지역이 매우 건조하고 한파로 난방 및 전열기 사용이 늘면서 건축물 화재가 급증하고 있다”며 “난방 및 전열기구 관리에 철저를 기해달라”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사