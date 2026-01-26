이해찬 전 총리 장례, 기관·사회장으로 27~31일 엄수
서울대병원 장례식장에 빈소
베트남 출장 중 갑작스럽게 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례가 27~31일 기관·사회장으로 치러진다.
이번 장례는 민주평통과 더불어민주당이 공동으로 주관한다. 사회장은 국가와 사회에 공적을 남긴 인사가 사망했을 때 사회 각계 대표가 자발적으로 장의위원회를 구성해 치르는 장례 형식이다. 고인에 대한 충분한 예우를 위해 공공기관 또는 단체가 주관해 치르는 장례 형식인 기관장도 겸하는 것으로 알려졌다.
이 수석부의장의 시신은 27일 오전 인천공항에 도착한 후 빈소로 운구될 예정이다. 빈소는 서울대병원 장례식장 특1호실이다.
이 수석부의장은 22일 민주평통 아태지역 운영위원회 참석차 베트남 호찌민으로 떠났다. 하지만 출장 이튿날인 23일 몸 상태가 좋지 않았음을 느끼고 긴급 귀국절차를 밟았다. 베트남 공항에 도착한 이 수석부의장은 호흡 곤란을 느꼈고, 호찌민 탐안 병원으로 긴급 이송됐다. 심근경색 진단을 받은 이 수석부의장은 스텐트 시술 등 치료를 받았지만 의식을 회복하지 못하고 25일 별세했다. 향년 73세.
이 수석부의장은 이재명 대통령의 ‘정치적 멘토’로 알려져 있으며, 7선 의원 출신으로 노무현정부에서 국무총리를 지냈다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
