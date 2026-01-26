시사 전체기사

[속보] 김경 시의원 사퇴…“조사 성실히 임하고 상응처벌 받겠다”

입력:2026-01-26 14:51
수정:2026-01-26 15:54
무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 지난 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

공천 헌금 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 김경 서울시의원이 26일 사퇴 의사를 밝혔다.

김 시의원은 변호인을 통해 낸 입장문에서 “오늘 시의회 의장에게 시의원직 사직서를 제출했다”며 “논란이 된 강선우 의원 측에 대한 1억원 공여 사건과 관련하여, 공직자로서 지켜야 할 도덕적 책무를 다하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다”고 밝혔다. 이어 “저의 불찰이며, 어떤 변명도 하지 않겠다”고 덧붙였다.

그는 “금전 문제에 연루된 것만으로도 저는 시민을 대표하기에 부족하다고 생각한다”며 “시민 여러분께 깊은 실망을 안겨드린 점, 뼈를 깎는 마음으로 반성하며 의원직 사퇴로 그 책임을 대신하고자 한다”고 전했다.

김 시의원은 직을 내려놓은 후에도 모든 수사와 조사 과정에 성실히 임하겠다며 “어떠한 숨김도 없이 진실을 밝혀 저의 잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”고 말했다.

김 시의원은 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 위해 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.

또 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고도 공천 헌금 제공을 모의했다는 의혹도 받고 있다. 경찰은 서울시 선거관리위원회로부터 김 시의원과 전직 시의회 관계자에 대한 신고를 접수해 수사 중이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
산업2부
한명오 기자
