총리실 “유감” 표명에도…김어준 “내가 알아서 한다”
방송인 김어준씨가 차기 서울시장 여론조사에 김민석 국무총리를 넣지 말아 달라는 총리실을 향해 “여론조사 기관이 판단하는 것”이라며 “내가 알아서 하겠다”고 말했다.
김씨는 26일 자신의 유튜브 방송에서 “김 총리가 (서울시장 선거에) 출마하지 않는다는 것은 다 안다”면서도 “가상대결에서 1위 하는 것을 존재감이라고 하는데 선거 때는 그런 존재감이 안도감을 준다”고 했다.
추후 여론조사에 김 총리를 포함할지에 대해서는 “제가 알아서 할 것”이라며 “넣는 것도 이쪽(여론조사 꽃)이 결정할 일이다. 지지율이 너무 낮아서 넣어달라고 해도 안 넣어주고, 높은 경우에도 후보가 원하는 대로 해줄 수 있고 아닐 수 있다”고 강조했다.
김씨는 “정청래 (더불어민주당 대표) 연임시키려고, 김 총리의 당 대표 출마를 막으려 (김 총리를 서울시장 후보로 내세우려) 한다는 그런 얘기도 있더라”라며 “여론조사에 김 총리 이름을 넣으면은 당 대표 출마가 막아지나. 너무 유치해서 무시할 이야기”라고 비판했다.
최근 정치권 일각에서는 차기 민주당 대표 선거에서 정 대표와 김 총리의 대결이 예상되고, 김씨가 김 총리를 서울시장으로 내세워 정 대표의 연임을 지지하려 한다는 소문이 돌자 이같이 답한 것이다.
앞서 총리실은 지난 23일 언론 공지를 통해 “이미 경쟁력을 가진 다른 후보들이 있음에도 (김 총리) 본인 의사에 반해 계속 (여론) 조사에 포함하는 것은 매우 부적절하다”며 “(그런 행위는) 조사기관으로서 금도를 넘은 것”이라고 했다. 그러면서 “서울시장 선거 관련 조사에 총리를 포함하지 말 것을 다시 강력히 요청한다”고 강조했다.
총리실의 메시지는 김씨가 설립한 여론조사업체 ‘여론조사꽂’을 겨냥한 것으로 보인다. 여론조사꽃은 지난 19~21일 서울시장 후보 적합도 조사를 실시했는데, 김 총리가 포함돼 있었다. 김씨는 “총리실이 (김 총리 이름을) 빼달라고 하는 것은 당연하다”면서도 “보통은 빼지만 안 뺄 수도 있다”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
