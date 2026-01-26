SNT다이내믹스, 청년 엔지니어 연구 성과 제도화
연구논문·기술보고서 71편 심사
신입·인턴 연구 성과 잇단 선정
SNT다이내믹스의 기술 현장에서는 요즘 ‘젊은 연구원’들이 중심에 서고 있다. 신입과 인턴까지 연구 논문과 기술보고서로 평가받고 품질 개선 프로젝트의 주역으로 나서는 구조가 자리 잡으면서다. 회사는 이 같은 변화를 통해 청년 엔지니어를 미래 기술 경쟁력의 핵심 축으로 키운다는 전략이다.
SNT다이내믹스는 26일 2025년 한 해 동안 기술연구소 연구원들이 발표한 연구논문과 기술보고서 71편을 심사해 우수 제출자를 포상했다고 밝혔다. 이번 평가는 연구 성과를 단순한 개인 실적에 그치지 않고, 조직 전체의 기술 자산으로 축적하기 위한 취지로 진행됐다.
눈에 띄는 점은 최근 5년간 신규 채용한 청년 엔지니어 220명이 연구개발과 품질 혁신의 중심에 서 있다는 점이다. 신입 연구원과 인턴사원까지 논문 심사 대상에 포함되면서 입사 초기부터 연구 성과를 통해 성장할 수 있는 환경이 조성되고 있다.
실제 창원 본사에서 열린 표창식에서는 2024년 입사한 김진봉 엔지니어의 연구논문 ‘박격포 사격충격력을 모사하는 낙하 시험장치의 설계’가 대상을 받았다. 방산 장비 시험 과정에서 신뢰도를 높일 수 있는 기술로 평가받았다. 지난해 입사한 김동진 인턴사원(25세)의 연구논문도 우수 논문으로 선정됐다.
SNT다이내믹스는 연구 논문에 더해 올해부터 ‘기술보고서 심의 제도’를 새롭게 도입했다. 학술 논문뿐 아니라 연구개발과 양산 과정에서 축적된 실무 중심의 기술 지식까지 평가 대상으로 포함해 현장에서 쌓인 경험이 조직 전체로 확산되도록 하기 위한 장치다. 회사는 이를 통해 K-방산 핵심기술 개발 역량을 체계적으로 고도화한다는 방침이다.
청년 엔지니어들의 역할은 연구실에만 머물지 않는다. 지난 23일 열린 사내 개선활동 경진대회에서는 기술연구소 개발4팀 신입 연구원들이 주축이 된 ‘강철비’ 분임조가 최우수상을 차지했다. 이들은 ‘선회베어링 국산화 개발을 통한 품질 확보와 안정적 수급, 단가 절감’을 주제로 발표해 품질 분야 명장들로 구성된 심사위원단의 높은 평가를 받았다.
연구 성과와 현장 개선 활동이 맞물리면서 젊은 엔지니어들은 방산 핵심 부품의 기술 자립과 품질 경쟁력 강화라는 실질적인 성과로 이어지고 있다. 회사는 이러한 구조가 단기 성과를 넘어 중장기 기술 경쟁력을 떠받치는 기반이 될 것으로 보고 있다.
SNT다이내믹스 관계자는 “청년 엔지니어들이 회사의 미래를 이끌 핵심 인재”라며 “연구개발과 품질 역량 강화를 통해 이들을 글로벌 수준의 기술 인재로 성장시키는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
