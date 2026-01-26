부산시, 발달장애인 범죄 재발 방지 지원 두 배 확대
지원 대상자 확대, 맞춤 교육 강화
전국 유일 맞춤형 예방 사업 확대
사법·복지 연계해 재범·재피해 예방
부산시는 범죄 가해 또는 피해 경험이 있는 발달장애인의 재범과 재 피해를 예방하기 위한 맞춤형 지원사업(PSRP)의 지원 대상자를 지난해보다 두 배 수준으로 확대한다고 26일 밝혔다.
이 사업은 시가 2023년부터 전국 지방자치단체 가운데 유일하게 추진하고 있는 발달장애인 범죄 재발 방지 사업으로, 올해 지원 대상자를 40명 수준으로 늘릴 계획이다. 검찰과 경찰, 변호사회, 발달장애인지원센터, 장애인복지관 등이 참여하는 다기관 연계 사업으로, 형사사법 절차와 복지 지원을 결합한 것이 특징이다.
PSRP는 범죄 가·피해를 경험한 발달장애인과 가족을 대상으로 개인의 이해 수준과 장애 특성에 맞춘 1대1 맞춤 교육과 사례 관리를 제공한다. 범죄 행동의 동기를 분석해 교육과 상담을 연계하고, 발달장애인 범죄 가·피해자 지원 전문 인력 교육과 양성도 함께 추진한다. 부산지방검찰청이 의뢰한 교육 조건부 기소유예 대상 발달장애인에 대해서도 맞춤형 교육을 통해 재범 예방을 지원한다.
시는 이번 대상자 확대가 그간의 사업 운영 과정에서 재범 예방 효과가 확인되고 현장 수요가 증가한 점을 반영한 조치라고 설명했다.
시는 올해 개별 지원 내용과 기간을 강화하고 위험 요인에 대한 지속적인 관리와 실무자 전문성 강화에도 나설 계획이다.
정태기 시 사회복지국장은 “재범과 재 피해를 예방하기 위한 사후 지원 체계를 강화해 발달장애인과 가족의 부담을 줄이겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
