경찰 “쿠팡 개인 정보유출 3000만건 이상”
쿠팡의 개인정보 유출 의혹을 수사 중인 경찰이 유출 규모를 3000만건 이상으로 파악하고 있다고 밝혔다.
박정보 서울경찰청장은 26일 기자간담회에서 쿠팡 개인정보 유출 의혹 수사 상황을 설명하며 “정보통신망법 개인정보 유출 혐의는 피의자가 특정됐고 침입 경로가 확인되는 등 (수사의) 윤곽이 거의 나왔다”고 밝혔다.
경찰에 따르면 현재까지 확인된 유출 규모는 3000만건 이상이다. 이는 쿠팡이 자체 조사 결과를 통해 파악한 3000여건과는 큰 차이를 보인다.
박 청장은 “아직 확정적으로 (수사가) 종결은 안 됐지만 (쿠팡이 밝힌 3000여건보다는) 훨씬 많다”며 “유출량도 어느 정도 특정이 됐다”고 설명했다.
경찰은 다만 이 수치가 ‘계정 기준’이라고 강조했다. 한 계정에 여러 개인정보 항목이 포함될 수 있다는 것이다. 박 청장은 쿠팡이 말한 3000여건과 경찰이 보는 유출 규모는 기준이 다를 수 있다고 덧붙였다.
경찰은 이 의혹 수사를 위해 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표에게 출석을 요구해둔 상태다. 로저스 대표는 지난 5일과 14일 각각 1차, 2차 출석 요구를 받았으나 이에 불응했다.
박 청장은 3차 출석 요구 불응 시 로저스 대표에 대한 체포영장 신청 가능성에 대해 “무조건 하는 것은 아니다”라며 “3차 출석을 왜 안 했는지도 따져봐야 한다”고 답했다.
경찰은 개인정보 유출자에 대한 수사도 이어가고 있다.
경찰은 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)를 통해 유출 피의자로 특정된 A씨에 대한 소환을 요청했으나 아직 인터폴 측으로부터 응답은 없는 것으로 전해졌다.
박 청장은 “인터폴이 강제력이 있는 것이 아니라 상대국 협조가 없으면 쉽지 않은 일”이라면서도 “A씨를 직접 불러 조사해 한국법으로 처벌한다는 목표로 움직이고 있다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
