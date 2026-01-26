쉼터파크골프–도전한국인본부, 상호발전 MOU 체결
사회적 가치 확산·세대·국적 간 연대 강화… 50개 단체 동참
쉼터파크골프(회장 김선우)와 ㈔도전한국인본부(상임대표 조영관)가 상호발전 업무협약(MOU)을 체결하며 사회적 가치 확산을 위한 협력에 본격 나섰다.
쉼터파크골프와 ㈔도전한국인본부는 지난 24일 서울 중구 서울시의회 대회의실에서 ‘2026 대한민국 희망과 도전 신년회’를 열고 상호발전 MOU를 체결했다고 26일 밝혔다. 이날 행사는 서울시의회와 도전한국인본부가 공동 주최하고, 대한민국청년협의회와 세계도전재단이 주관했다.
쉼터파크골프와 도전한국인본부는 향후 ▲사회적 가치 확산을 위한 공동 행사·포럼·캠페인 기획 및 참여 ▲세대·국적·분야 간 교류를 통한 연대 및 네트워크 구축 ▲교육·문화·복지·환경·청년·외국인 주민 관련 공동 프로젝트 협력 ▲각 기관의 활동 및 성과에 대한 상호 홍보와 정보 공유 활동 등을 이어갈 예정이다.
이번 협약에는 전국노인체육회, 한국조세정의협의단, 챌린지뉴스, 주한가나유학생협회, 국제e스포츠진흥원, 한국청소년운동본부 등 총 50개 단체가 함께 동참해 의미를 더했다.
도전한국인본부 고문인 김선우 쉼터파크골프 회장은 “‘도전’과 ‘희망’이라는 공동 가치를 중심으로 협력 체계를 구축한 도전한국인본부를 비롯해 이번 MOU에 동참하는 50개 단체와 더불어 나눔 실천과 봉사정신을 바탕으로 건전한 파크골프 저변 확대에 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.
도전한국인본부는 일상의 삶 속에서 크고 작은 도전을 이어가는 ‘도전인’을 발굴하고 도전 정신 확산을 목표로 14년간 활동해 온 비영리 민간단체다. 현재는 서울시의회와 함께 ‘7전8기’의 정신을 기리는 7월 8일 ‘서울시 도전의 날’ 제정을 위한 활동을 이어가고 있다.
