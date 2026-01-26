쉼터파크골프–도전한국인본부, 상호발전 MOU 체결

사회적 가치 확산·세대·국적 간 연대 강화… 50개 단체 동참

'2026 대한민국 희망과 도전 신년회' 참석자들이 지난 24일 서울 중구 서울시의회 대회의실에서 쉼터파크골프와 도전한국인본부 상호발전 MOU를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 둘째줄 왼쪽 여섯 번째부터 오른쪽으로 박봄 챌린지뉴스 대표, 조영관 도전한국인본부 상임대표, 김선우 쉼터파크골프 회장, 김영만 대한민국청년협의회 총재.

‘2026 대한민국 희망과 도전 신년회’를 열고 상호발전 MOU를 체결했다고 26일 밝혔다.