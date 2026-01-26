천안시, 설 연휴 고강도 가축전염병 차단 방역
충남 천안시는 다음달 14∼18일 고병원성 조류인플루엔자(AI)와 아프리카돼지열병(ASF) 등 가축전염병 유입을 막기 위해 고강도 차단 방역을 추진한다고 26일 밝혔다.
설 연휴를 포함한 방역 기간 동안 가축질병 재난안전대책본부를 운영하고, 명절 전까지 합동 점검반을 편성해 축산농가와 거점소독시설의 방역 실태를 집중 점검한다.
특히 가금농장의 차량 진입 통제 여부와 핵심 방역 수칙 준수 상태를 꼼꼼히 살필 계획이다. 위반 사항 적발 시에는 법령에 따라 처분·보완 조치가 내려진다.
다음달 13일과 19일에는 소독차량 16대 등 가용할 수 있는 소독 자원을 동원해 농장과 축산시설, 철새도래지 인근 도로를 집중 소독한다.
연휴 기간 중에도 농장주가 매일 2회 이상 자체 소독하도록 하고, 외부인의 농장 출입을 통제한다. 농가 수칙 교육도 병행한다.
시 관계자는 “설 명절 전후 대대적인 소독과 홍보 캠페인을 통해 오염원의 농장 유입을 철저히 차단하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
