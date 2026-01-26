강원대 첨단군사과학기술연구소·첨단미래기술센터 국방 과학기술 협력 맞손
강원대 첨단군사과학기술연구소는 지난 23일 춘천캠퍼스 대학본부에서 국방기술품질원 첨단미래기술센터와 국방 과학기술 및 K-RMF(Korea Risk Management Framework) 분야의 공동연구 및 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
국방기술품질원 첨단미래기술센터는 미래 전장 환경 변화에 대응해 국방기술 분석과 무기체계 품질·신뢰성 확보를 전담하는 전문 조직이다.
사이버 무기체계에 대한 제도 연구와 ‘한국형 무기체계 위험관리체계(K-RMF)’ 기반 구축을 통해 국방 무기체계의 전주기적 보안성 평가와 위험관리를 지원하고 있다.
이번 협약은 양 기관이 K-RMF 기반의 무기체계 품질관리 분야에서 공동연구와 기술개발을 추진하고, 긴밀한 상호 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
주요 협약 내용은 K-RMF 제도 발전을 위한 공동연구 기획 및 수행, 학술대회·세미나·포럼 등 공동 학술행사 개최 및 지원, 연구자료, 간행물, 정보 등의 상호 교류 및 공동 활용 등이다.
김익현 첨단군사과학기술연구소장은 26일 “이번 협약은 현재 수행 중인 ‘무기체계 RMF 평가기술 연구’를 국방 전문기관과의 협력을 통해 한 단계 고도화하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 사이버 무기체계에 대한 제도·기법 연구와 K-RMF 기반 보안성 평가 기술의 실질적인 적용 가능성을 높이는 연구 성과를 창출해 나가겠다”고 말했다.
이일람 첨단미래기술센터장은 “미래 무기체계는 단순한 성능을 넘어 사이버 보안과 위험관리 체계가 필수적으로 검증돼야 한다”며 “이번 협약을 통해 무기체계 RMF 평가기술에 대한 연구 협력을 강화하고, K-RMF 기반 보안성 평가체계의 현장 적용성을 높이는 데 주력하겠다”고 말했다.
