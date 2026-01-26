중부대 경기RISE사업단, 전국 성과포럼서 우수사례 공유
경기북부 콘텐츠 상생 모델 발표
중부대학교 경기RISE사업단이 전국 대학 RISE 동계 성과포럼에서 경기북부 콘텐츠 산업 상생 모델을 우수 사례로 발표하며 주목을 받았다.
중부대학교 경기RISE사업단은 지난 20일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열린 ‘2026년 전국 대학 RISE사업단 동계 성과포럼’에 참가해 ‘지역과 함께 만드는 경기북부 콘텐츠 산업 상생 모델’을 주제로 추진 성과를 공유했다고 26일 밝혔다.
이번 포럼은 교육부와 한국연구재단, 전국 지역 RISE센터 및 대학 RISE사업단 관계자들이 참석해 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)의 성과와 확산 방향을 논의하는 자리로 마련됐다.
경기RISE사업단은 경기북부 미디어·콘텐츠 산업을 중심으로 대학의 교육·연구 역량을 지역 산업과 연계한 지·산·학·연 협력 생태계 구축 사례를 소개했다. 특히 고양특례시를 거점으로 첨단미디어와 AI 콘텐츠 인재 양성, 지역 기업 협업, 소상공인 연계 프로젝트를 유기적으로 추진한 실천형 RISE 모델이 참가자들의 관심을 끌었다.
이날 발표는 전민석 첨단콘텐츠융합원 지역상생협력팀장(만화애니메이션학전공 교수)이 맡아 G-Media 포럼 운영을 통한 지역 콘텐츠 산업 네트워크 구축, ‘경기 Future with JB’ 지산학 워킹그룹을 통한 기업 맞춤형 콘텐츠 제작, JB 소상공인 지원 프로젝트를 통한 지역 상권 활성화 성과 등을 중심으로 구체적인 사례를 설명했다. 교수와 학생, 기업이 함께 지역 현안을 해결하고 실질적인 콘텐츠 결과물을 창출하는 선순환 구조를 구현한 점이 강조됐다.
전미옥 중부대학교 경기RISE사업단장은 “이번 포럼은 중부대학교가 지역과 함께 축적해 온 지산학협력 성과를 전국에 공유한 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 경기북부 미디어·콘텐츠 산업 특성과 지역 수요를 반영한 실천형 RISE 모델을 지속적으로 고도화해 지역에서 배우고 성장하며 정착할 수 있는 혁신 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사