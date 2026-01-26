2026 설악그란폰도대회, 27일부터 참가접수 시작
전국 최고 규모의 자전거 대회이자 국내외 자전거 동호인들의 가장 큰 축제인 ‘2026 설악그란폰도대회’가 27일 설악그란폰도 홈페이지를 통해 참가자 접수를 시작한다.
㈜위즈런 솔루션이 주최, 주관하고 인제군과 인제군체육회가 후원하는 이번 대회는 오는 5월 30일 강원도 인제군 상남면 일원에서 개최된다.
대회코스는 208km를 달리는 그란폰도와 105km를 달리는 메디오폰도 코스로 나눠 진행된다.
특히 지난해 접수 시작 2분여 만에 5000여명의 모집인원이 마감되었던 만큼 올해는 치열한 접수 경쟁을 개선하고 개인 안전을 강화하기 위해 사전에 개인보험 가입을 유도하는 등 기존 선착순 접수에서 선 접수, 후 결제 시스템으로 변경했다.
군은 성공적인 대회개최를 위해 참가자 편의와 안전을 최우선 과제로 삼아 대회 운영시간, 교통 통제, 응급의료 지원, 호송 등 유관 기관과 협력체계를 공고히 구축하고 참가자와 지역 주민 모두의 불편을 최소화할 수 있도록 행정 지원에 나설 방침이다.
김춘미 체육청소년과장은 26일 “모든 자전거동호인들의 가슴을 설레게 할 ‘2026 설악그란폰도대회’접수가 시작되는 만큼 올해는 세부일정과 변경된 참가자 유의사항 등을 꼼꼼하게 확인하고 접수하시기 바란다”며 “올해도 명실상부 전국 최고의 자전거 동호인들의 가장 큰 축제가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사