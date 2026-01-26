김영환 충북지사, 29일부터 ‘도민과의 대화’
진천군 첫 시작 현장 목소리 청취
충북도는 김영환 지사가 오는 29일부터 도내 11개 시·군을 순차적으로 방문해 도민과의 대화를 진행한다고 26일 밝혔다.
29일 진천군을 시작으로 2월 4일 보은군, 11일 괴산군, 13일 충주시, 24일 증평군, 26일 옥천군으로 이어진다. 다음 달 일정은 5일 영동군, 6일 단양군, 9일 청주시, 10일 제천시, 13일 음성군 이다.
김 지사는 시·군별로 민생현장과 도정 주요 현안사업장을 직접 방문하는 한편 주민간담회 및 도민과의 대화 등을 열어 지역 현안과 건의사항 등 생생한 현장의 목소리를 청취할 예정이다. 수렴된 도민 의견은 도정 운영에 적극 반영하고 건의사항은 검토 후 지원 대책을 마련한다는 방침이다.
김 지사는 “민선 8기를 마무리하는 이번 시·군 방문은 도민과 함께 걸어온 도정의 성과와 과제를 현장에서 직접 공유하는 자리”라며 “충북의 지속적인 도약을 이끄는 계기가 되도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.
이범석 청주시장도 모든 읍·면·동을 찾아 주민들과 소통한다. 이 시장은 지난 12일 상당구 낭성면을 시작으로 2월 25일까지 43개 읍·면·동을 순회하며 주민과의 대화를 한다. 이 시장은 주민들로부터 지역 현안과 숙원 사업 등 다양한 의견을 듣고 해결 방안을 모색할 예정이다. 그간 주민과의 대화에서 제기된 건의사항의 추진 상황을 알리고 시정 비전과 주요 역점사업도 설명한다.
이 시장은 “소통과 공감을 바탕으로 시민과 함께 더 큰 미래와 번영으로 나아가는 청주를 만들겠다”고 말했다.
