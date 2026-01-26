응급 현장 숨은 주역들에 감사…‘생명의 봉사자’ 시상
의정부성모병원, 경기북부 응급의료 영웅 7인 포상
가톨릭대학교 의정부성모병원이 경기북부 응급 현장에서 환자 생명을 지켜온 소방대원 7명을 ‘생명의 봉사자’로 선정해 포상했다.
가톨릭대학교 의정부성모병원 최근 병원 본관 4층 회의실에서 ‘제6회 생명의 봉사자’ 시상식을 열고, 응급환자의 신속한 이송과 적절한 현장 처치로 생명 보호에 기여한 경기북부 지역 소방대원들을 격려했다고 26일 밝혔다.
‘생명의 봉사자’ 포상은 응급의료 현장에서 헌신하는 소방대원들의 노고에 감사를 전하고, 응급환자의 생존율 향상에 기여한 공로를 기리기 위해 매년 마련되고 있다. 이날 행사에는 이태규 병원장과 우연호 행정부원장, 김영중 대외의료협력팀장 등 병원 주요 보직자들이 참석해 수상자들에게 감사장과 상금을 직접 전달했다.
이번 시상식에서는 경기북부 각 지역 소방서의 추천을 받은 정예 대원 7명이 수상의 영예를 안았다. 수상자는 송은주(경기도북부소방재난본부), 엄기민(의정부소방서), 김하웅(양주소방서), 이수지(포천소방서), 김현진(동두천소방서), 정기용(남양주소방서), 임성용(연천소방서) 대원이다.
이태규 병원장은 “긴박한 응급 현장에서 밤낮없이 환자의 생명을 지켜내는 소방대원들이야말로 진정한 생명의 봉사자”라며 “앞으로도 소방당국과의 긴밀한 협력을 통해 경기북부 권역 응급의료 안전망을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.
의정부성모병원은 매년 ‘생명의 봉사자’ 시상식을 통해 지역 응급의료 종사자들의 사기를 높이고, 유관 기관과의 협력 체계를 공고히 하며 경기북부 권역 거점 병원으로서의 역할을 이어가고 있다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
