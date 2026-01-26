재학생 10명 중 9명 AI 활용…서울디지털대 ‘AI실무활용’ 교육
서울디지털대학교가 재학생의 높은 AI 활용 수요를 반영해 2026학년도 1학기부터 실무 중심의 ‘AI실무활용전공’을 신설하고 본격적인 AI 인재 양성에 나선다.
서울디지털대학교는 최근 재학생 1065명을 대상으로 실시한 ‘AI 도구 활용 실태 및 교육 수요 조사’ 결과를 공개하며, AI 활용이 이미 학습과 업무 전반에 일상화됐다고 밝혔다.
조사 결과 응답자의 91.7%가 생성형 AI를 사용하고 있었으며, 이 중 74.4%는 주 1회 이상 상시 활용하고 있는 것으로 나타났다. 특히 재학생의 66% 이상이 직장인·공무원·전문직 종사자로, AI가 특정 전공자의 도구를 넘어 실무 현장의 필수 인프라로 자리 잡았다는 점이 확인됐다.
활용 도구로는 ChatGPT가 47.2%로 가장 높았고, Gemini(24.4%), 네이버 CLOVA X, Perplexity AI 등이 뒤를 이었다. 응답자의 71%는 두 가지 이상의 AI 도구를 함께 사용하고 있어, 목적에 따라 복수의 AI를 선택적으로 활용하는 ‘멀티 AI 사용’ 경향도 뚜렷하게 나타났다.
AI 활용 목적은 문서·보고서 작성 및 요약이 23.4%로 가장 많았으며, 학습·연구 보조, 기획·아이디어 발상, 데이터 분석과 시각화 등 실제 성과와 직결되는 업무 영역에 집중되는 양상을 보였다.
다만 AI 사용 경험에 대한 만족도에서는 차이가 나타났다. ‘만족 이상’이라고 응답한 비율은 69.8%였지만, 30.2%는 보통 또는 불만족이라고 답해 단순한 사용과 실질적인 성과 사이의 격차가 존재함을 드러냈다.
AI를 사용하지 않는 이유로는 비용 부담, 정확도와 신뢰성에 대한 우려, 개인정보·저작권 문제, 사용법에 대한 심리적 부담 등이 꼽혔다. 이는 AI를 효과적으로 활용하기 위한 체계적이고 실무 중심의 교육 필요성을 뒷받침하는 결과로 분석된다.
이 같은 수요를 반영해 서울디지털대학교는 AI공학부 내에 ‘AI실무활용전공’을 신설하고, AI를 이해하는 수준을 넘어 실제 업무에 적용해 성과를 창출할 수 있는 실무형 인재 양성을 목표로 교육과정을 구성했다.
해당 전공은 AI 전환(AX), AI 크리에이터, 생성형 AI 활용 등 3대 트랙으로 운영되며, 비전공자도 기초부터 심화까지 단계적으로 역량을 확장할 수 있도록 설계됐다. 프롬프트 엔지니어링, 업무 자동화, 데이터 분석과 시각화, 마케팅·디자인 AI 등 현장 활용도가 높은 내용이 중점적으로 다뤄진다.
전공 수강 의향 조사에서는 응답자의 70.9%가 수강 의사를 밝혔으며, 주전공·부복수전공뿐 아니라 일부 과목 수강까지 폭넓은 관심이 확인됐다. 이수자는 총장 명의의 수료증과 디지털 배지를 통해 학습 성과를 공식적으로 인증받을 수 있고, 졸업 후에는 AI 관련 대학원 진학이나 유관 산업 분야로의 진출도 가능하다.
서울디지털대는 16년 연속 소비자 선정 품질만족대상 수상과 2025년 국민공감대상 교육경영대상 및 과학기술정보통신부 장관상 수상 등으로 디지털 교육 분야의 공신력을 인정받아 왔다. 최근에는 강서구와 협력해 ‘AI 특화도시’ 조성에도 참여하며 지역과 산업을 연계한 AI 실무 인재 양성에 나서고 있다.
한편, 서울디지털대는 1월 24일부터 2월 13일까지 2026학년도 1학기 신·편입생 최종 모집을 진행하며, 입학 관련 정보는 입학지원센터 홈페이지와 카카오톡 1대1 상담을 통해 확인할 수 있다.
