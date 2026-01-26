‘소통과 변화’ 예고한 로드나인, 1.5주년 맞아 대규모 보상 및 업데이트 실시
스마일게이트는 MMORPG ‘로드나인’(개발사 엔엑스쓰리게임즈)의 서비스 1.5주년을 맞아 지난 23일 라이브 방송 ‘로드맵: 뉴 챕터(LORD-MAP: New Chapter)’를 진행했다고 밝혔다.
이번 방송에는 로드나인의 개발을 총괄하는 김효재 PD가 직접 출연해 향후 서비스 방향성과 시즌2 업데이트 계획을 발표했다. 김 PD는 이용자 편의성과 만족도 제고를 위해 과금 만족도 강화, 서비스 안정화, 보상 기준 상향 등 운영 방침을 제시하며 소통에 나섰다.
가장 눈에 띄는 변화는 과금 구조 개편이다. 스마일게이트는 ‘탈것’ 판매 정책을 변경해, 오는 28일 업데이트 예정이었던 탈것을 유료 재화인 다이아가 아닌 100골드로 판매하기로 결정했다. 향후 출시되는 모든 탈것 역시 상점 판매 대신 인게임 콘텐츠를 통해 획득할 수 있도록 전환된다. 또한, 이용자들의 부담을 덜기 위해 ‘전설 등급 아바타 확정 소환’ 시스템을 도입할 방침이다.
서비스 안정화와 보상 체계에 대한 계획도 구체화했다. 안정적인 플레이 환경 구축을 최우선 과제로 삼는 동시에, 정기 및 임시 점검 시 지급되는 보상을 아바타 소환권과 승급서 등으로 확대한다. 쿠폰 지급 방식 역시 기존 월 2회에서 1회로 조정하되, ‘운명의 아바타 소환권’ 등 고가치 아이템을 포함하고 수량을 늘려 실질적인 혜택을 강화한다.
이어진 시즌2 로드맵에서는 캐릭터의 명확한 성장 목표와 재미를 위한 다양한 콘텐츠가 예고됐다. 성장을 가속할 수 있는 신규 사냥터와 함께 ‘장비 각성 시스템’, ‘전문화 부스트’, ‘각성 직업’ 등 핵심 성장 요소가 순차적으로 추가된다. 특히 최상위 파밍 구간인 신규 월드 지역 ‘종언의 대지’와 각성 보스 콘텐츠가 기대를 모은다.
이외에도 협동 및 경쟁의 재미를 더할 콘텐츠들이 대거 공개됐다. 월드 단위 협동 콘텐츠인 ‘마을 침공전’, 개인 경쟁형 PVE ‘격전의 탑’, 다이아를 보상으로 획득할 수 있는 PvP ‘S등급 약탈전’ 등이 마련될 예정이다. 신규 마스터리인 서포터 포지션 ‘워드럼’은 전용 메커니즘을 통해 전투의 전략적 폭을 넓혀줄 것으로 전망된다.
스마일게이트는 로드나인 1.5주년을 기념해 오는 2월 25일까지 출석 및 미션 이벤트를 진행한다. 기간 중 접속하는 이용자에게는 아바타, 룬, 아티팩트 소환권 등 보상이 제공된다.
