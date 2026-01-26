“판도라 상자 열려”…광주·전남 행정통합 논의 막판 진통

이번 주 특별법 발의 앞두고

주청사·명칭 등 이견 표면화

27일 4차 간담회 합의 관심

광주·전남 행정통합 특별법 검토 시·도지사, 지역 국회의원 제3차 간담회가 지난 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리고 있다. 뉴시스

광주·전남 행정통합 특별법 발의를 앞두고 지역 정치권이 통합 특별시 주청사와 명칭 등을 놓고 막판 진통을 겪고 있다.



26일 국민일보 취재를 종합하면 전날 광주시와 전남도, 광주·전남 국회의원들은 ‘가칭 광주전남특별시 설치를 위한 특별법’ 논의를 위해 3차 간담회를 가졌다. 이 자리에서는 광주시청(광주)과 전남도청(무안), 전남도 동부청사(순천) 등 3개 청사를 고루 활용하되 주청사는 전남으로 정하는 방향이 거론됐다. 또 통합 특별시 명칭은 광주전남특별시가 유력하게 검토됐다. 특히 6·3 지방선거에서 통합 교육감을 함께 선출하는 것으로 가닥이 잡혔다.



하지만 간담회에 참석한 상당수 국회의원들이 논의가 길어지자 일정 등을 이유로 자리를 뜨면서 합의까지 이르지는 못했다.



이에 대해 강기정 광주시장은 주청사와 명칭 등 민감한 문제가 행정통합 주요 의제로 떠올랐다며 “판도라의 상자가 열렸다”고 난감함을 토로했다.



강 시장은 이날 오전 기자간담회에서 “대구·경북 통합이 주청사를 어디에 두냐 문제 때문에 어려워진 것을 모두 다 알고 있다”면서 “(행정통합 논의가) 이제 매우 어려워졌다”고 밝혔다.



이어 “이재명 대통령께서도 ‘청사 문제는 1청사, 2청사라고도 표현하지 말라’고 당부했었다”며 “(주청사 논의가) 행정통합에 있어서 너무도 예민한 문제가 된다는 것을 경계하셨기 때문”이라고 말했다.



그러면서도 강 시장은 주청사 등 문제가 이미 논의 테이블에 올라온 만큼 특별시 주소재지는 광주가 돼야 한다고 강조했다. 그는 “청사 주소재지는 광주로 돼야 하며, 그렇게 되면 명칭 안 중 어떠한 명칭으로 결정되더라도 수용하겠다”고 강조했다.



반면, 전남 지역 정치권은 물론 도민들 역시 특별시 주청사를 전남에 둬야 한다고 주장하고 있어 막판 진통이 불가피할 전망이다.



주청사와 명칭 문제 등을 놓고 지역 정치권의 이견이 드러나면서, 특별법 발의 전 마지막 논의 테이블인 4차 간담회에서 합의에 이를지 관심이 쏠린다. 강 시장과 김영록 전남도지사를 비롯해 지역 국회의원들은 27일 오전 국회에서 조찬간담회 열고 주청사·명칭 등을 포함 특별법을 최종 논의한 뒤 다음날인 28일 특별법을 발의할 방침이다.



이에 대해 광주시 관계자는 “지역 정치권 모두 큰틀에서 행정통합에 공감대를 형성하고 있고, 특별법 역시 민주당 당론으로 발의 예정이어서 행정통합 추진 일정에 큰 무리는 없을 것”이라면서 “주청사나 명칭 등 민감한 문제가 어떻게 일단락 될 지는 4차 간담회 논의 과정을 지켜봐야 할 것 같다. 다만, 특별법 통과까지 시간이 촉박해 중간 접점을 찾을 것으로 보인다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



