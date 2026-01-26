횡성군, 청년 일자리 정책 박차…취업부터 정착까지
강원도 횡성군이 ‘청년이 살기 좋은 도시’를 만들기 위해 2026년 청년 일자리 정책을 추진한다.
취업 준비 청년의 경제적 부담을 덜어주기 위해 ‘청년 면접수당’을 지원한다. 횡성에 거주하는 18세에서 45세 사이의 청년이 횡성군 소재 기업의 면접에 응시하면 1회 5만원, 최대 3회까지 면접수당을 준다. 횡성사랑카드 충전 방식으로 지급한다. 예산 소진 시 조기에 종료될 수 있다.
횡성형 청년일자리 사업도 준비돼 있다. 관내 기업에 취업한 청년의 안정적 정착을 유도하고자 추진하는 사업이다. 지원 대상은 신청일로부터 과거 3년 동안 횡성에 주민등록을 등재한 사실이 없는 18세~45세(1981년~2008년생) 근로자다. 관내 사업 대상 기업에 취업해 3개월 이상 정규직으로 재직이 확인된 청년에게 매월 20만원씩 최대 5년간 전입근로수당을 준다. 가족(배우자 및 직계비속)이 함께 전입하면 매월 30만원이 추가로 지급된다.
구직 의욕이 낮아진 지역 청년을 위한 맞춤형 프로그램 ‘청년도전 지원사업’도 마련돼 있다. 최근 6개월간 취업, 교육, 직업훈련 이력이 없는 18세~45세 청년이 대상이다.
자기이해 기반 취·창업 역량강화 프로그램을 이수하면 5주마다 50만원의 수당을 준다. 25주 과정을 모두 마치면 최대 300만원의 수당을 받을 수 있다. 여기에 더해 취업 후 3개월간 근속하면 50만원의 근속수당이 추가로 지급돼 총 350만원의 혜택을 누릴 수 있다.
청년창업가 양성 지원사업도 추진한다. 창업 기업의 사업화 지원과 지역 내 창업 생태계 기반을 강화하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 만 45세 이하의 예비 창업자 또는 창업 7년 이내의 기업이다. 군은 공개 모집과 평가를 통해 총 4개 기업을 선정, 기업당 최대 5000만원의 사업화 패키지 자금을 지원한다. 기본 교육과 전문가 매칭 컨설팅, 관내 축제와 연계한 홍보, 판매 지원 등 창업의 시작부터 안착까지 전 과정을 돕는다.
군 관계자는 26일 “신규 창업 지원부터 정착 지원금까지 청년들이 피부로 느낄 수 있는 정책을 지속해서 발굴하겠다”고 말했다.
