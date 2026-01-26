[속보] 이해찬 前총리 장례, 기관·사회장으로 27~31일 엄수
이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 장례가 27일부터 31일까지 기관·사회장으로 치러진다.
민주평통은 이 수석부의장의 장례를 더불어민주당과 공동으로 이같이 주관한다고 26일 밝혔다.
사회장은 국가와 사회에 공적을 남긴 저명인사가 사망했을 때 사회 각계 대표가 자발적으로 장의위원회를 구성해 치르는 장례의식이다. 민주평통은 유족, 정부·정당과 협의를 거쳐 고인에 대한 충분한 예우를 위해 기관장과 사회장을 겸하는 형식으로 장례 절차를 결정한 것으로 전해졌다.
이 수석부의장의 시신은 27일 오전 인천공항에 도착해 빈소인 서울대병원 장례식장으로 운구될 예정이다.
고인은 지난 23일 민주평통 회의 참석차 베트남 호찌민을 방문했다가 건강이 급격히 악화해 심폐소생술을 받으며 현지 병원 응급실로 이송됐다. 이후 심근경색 진단을 받고 중환자실에서 에크모(ECMO·체외막산소공급장치) 치료를 받았지만, 의식을 회복하지 못하고 전날 오후 숨을 거뒀다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
