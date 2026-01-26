이장우 대전시장 “시민 요구 있다면 행정통합 주민투표 건의할 것”
이장우 대전시장이 “대전·충남 행정통합 관련 주민투표를 요구하는 시민들의 목소리가 높아지면 시민들의 뜻에 따를 수밖에 없다”고 밝혔다.
이 시장은 26일 대전시 주간업무회의에서 이 같이 설명하고 시민 요구가 있다면 행정안전부 장관에게 주민투표를 건의하겠다는 뜻을 내비쳤다.
그는 대전·충남 행정통합은 수도권 일극 체제 극복 및 지방 소멸 대응, 글로벌 경쟁력 강화를 위한 시대적 소명이라며 단순한 물리적 통합에 그쳐서는 안된다고 강조했다.
무엇보다 항구적인 법적·제도적 장치가 마련되지 않는다면 주민투표 요구가 높아질 수 있다며 시민 의견을 최우선으로 존중해야 한다고 역설했다.
이 시장은 “주민투표를 요구하는 시민들의 목소리가 높아지면 시장은 시민의 뜻에 따라 움직일 수밖에 없다”며 “절차에 따라 행정안전부 장관에게 주민투표를 요구할 수밖에 없다”고 말했다.
그러면서 “그 부분이 시민을 최우선으로 생각하는 것이고 굉장히 중요한 민주적 절차의 과정”이라면서 “여러 통계와 수치에서 대전의 도시 경쟁력이 높아지고 있다. 실질적 효과가 없는 통합에 대한 주민투표 요구에 대비하라”고 시 공직자들에게 지시했다.
앞서 이 시장과 김태흠 충남지사는 정부가 추진하는 행정통합 방식이 종속적 지방분권에 불과하다며 이에 반대한다는 입장을 내놨다. 핵심 쟁점인 정부의 ‘4년간 최대 20조원 지원’ 방식 또한 한시적 조치에 불과하다고도 지적했다.
대전시의회도 양 시·도지사의 의견에 힘을 보탰다. 시의회는 이날 국민의힘 소속 이재경 시의원이 대표 발의한 ‘실질적인 자치분권이 보장된 대전·충남 행정통합 특별법 마련 촉구 결의안’을 채택했다.
이 의원은 “대전·충남 행정통합은 수도권 일극 체제 극복과 국가 균형발전, 지방자치를 위한 것”이라며 “중앙정부에 종속된 것이 아닌 실질적 지방자치 분권이 이뤄질 수 있도록 재정권과 자치권 이양을 특별법에 담아야 한다”고 주장했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
