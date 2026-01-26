이장우 대전시장 “시민 요구 있다면 행정통합 주민투표 건의할 것”

이장우 대전시장. 대전시 제공

무엇보다 항구적인 법적·제도적 장치가 마련되지 않는다면 주민투표 요구가 높아질 수 있다며 시민 의견을 최우선으로 존중해야 한다고 역설했다.

이 시장은 “주민투표를 요구하는 시민들의 목소리가 높아지면 시장은 시민의 뜻에 따라 움직일 수밖에 없다”며 “절차에 따라 행정안전부 장관에게 주민투표를 요구할 수밖에 없다”고 말했다.

그러면서 “그 부분이 시민을 최우선으로 생각하는 것이고 굉장히 중요한 민주적 절차의 과정”이라면서 “여러 통계와 수치에서 대전의 도시 경쟁력이 높아지고 있다. 실질적 효과가 없는 통합에 대한 주민투표 요구에 대비하라”고 시 공직자들에게 지시했다.