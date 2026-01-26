고창군, 특산품 고부가·청년스마트팜 육성
복분자 고부가가치화·청년 스마트팜 육성
기후·고령화대응 ‘미래형 농어업 전환’
전북 고창군이 복분자 등 지역 특산품 경쟁력 강화와 청년 스마트팜 육성을 통해 농어업 정책의 방향을 ‘미래형 구조 전환’에 맞췄다. 기후변화와 인력난, 농가 고령화라는 복합 위기 속에서 소득 안정과 세대 교체를 동시에 겨냥한 전략이다.
26일 고창군은 올해 새롭게 도입하거나 확대하는 농어업 분야 제도·정책을 발표하고, 특산품 고부가가치화와 청년 농업인 정착을 핵심 과제로 제시했다. 단순 지원 중심에서 벗어나 지속 가능한 농어촌 경제 기반을 만들겠다는 구상이다.
대표적인 정책은 고창 특산물인 복분자 산업 안정화다. 군은 복분자 수매장려금 예산을 기존 5억6000만원에서 8억원으로 늘리고, 수매량도 300t에서 500t으로 확대했다. 소포장재 제작비를 지원해 유통 구조 개선에도 나선다. 가격 변동성과 판로 불안을 줄여 농가 소득을 안정시키겠다는 취지다.
청년 농업인 스마트팜 정책도 활성화된다. 성송면에 조성된 스마트팜 단지에는 12개 청년 농업인 팀이 입주해 멜론·수박·딸기 등 고부가가치 작물을 재배한다. 군은 초기 정착 부담을 낮추고, 첨단 농업 기술을 접목한 생산 기반을 통해 청년층의 농촌 유입을 유도한다는 계획이다.
또 폭염과 자연재해에 취약한 시설하우스를 보호하기 위해 보강 지주대와 온도 저감 자재 지원 사업이 새롭게 추진된다. 수정벌 지원 품목도 수박·멜론·딸기·복분자 등 8개 품목으로 확대해 안정적인 생산 환경을 뒷받침한다.
심덕섭 고창군수는 “특산품 경쟁력 강화와 청년 농업 육성은 고창 농어업의 생존 전략”이라며 “농어민이 체감할 수 있는 정책을 통해 고창을 대한민국 농어업 정책의 선도 모델로 만들겠다”고 말했다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
